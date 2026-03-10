Quy trình thi tuyển công chức có thể kéo dài 190 ngày

Quy định trên được nêu trong quyết định của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chức thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ.

Kiểm tra, giám sát chặt trước thi

Theo quy trình, việc thi tuyển công chức bắt đầu từ khâu tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại các điểm hỗ trợ dịch vụ công số hoặc trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Sau khi hết hạn nhận hồ sơ, Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển sẽ tiến hành rà soát điều kiện và tiêu chuẩn của từng thí sinh. Kết quả kiểm tra được công bố công khai trên trang thông tin điện tử, kèm danh sách người đủ điều kiện dự thi và các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng.

Thời gian kiểm tra hồ sơ có thể kéo dài tối đa 15 ngày. Trường hợp số lượng người đăng ký dự tuyển vượt quá 500 hồ sơ, thời gian này có thể kéo dài đến 30 ngày.

Chỉ sau khi hoàn tất khâu kiểm tra điều kiện và công khai danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, cơ quan tuyển dụng mới tiến hành thu lệ phí dự thi. Mức thu được quy định theo số lượng thí sinh: 500.000 đồng mỗi người nếu dưới 100 thí sinh; 400.000 đồng với từ 100 đến dưới 500 thí sinh; và 300.000 đồng nếu từ 500 thí sinh trở lên.

Tiếp đó, Hội đồng tuyển dụng tổ chức kỳ thi theo kế hoạch. Tùy từng vị trí việc làm, hình thức thi có thể gồm trắc nghiệm, viết hoặc phỏng vấn. Sau khi kết thúc kỳ thi, hội đồng tiến hành chấm thi và tổng hợp kết quả.

Toàn bộ quá trình tuyển dụng công chức tại Hà Nội có thể kéo dài tối đa 190 ngày (Ảnh: Hoài Sơn).

Công khai kết quả và hoàn tất tuyển dụng

Sau khi có kết quả chấm thi, Hội đồng tuyển dụng tổng hợp điểm các vòng và xác định người trúng tuyển theo quy định, sau đó báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ.

Trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được báo cáo, Giám đốc Sở Nội vụ sẽ xem xét và ban hành quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng. Kết quả trúng tuyển được công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, đồng thời gửi thông báo trực tiếp đến thí sinh.

Người trúng tuyển có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng trong thời hạn tối đa 20 ngày kể từ khi kết quả được công bố. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ theo quy định như văn bằng, chứng chỉ, lý lịch tư pháp và giấy chứng nhận sức khỏe.

Sau khi tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nội vụ sẽ dự thảo quyết định tuyển dụng và trình lãnh đạo phê duyệt. Quyết định tuyển dụng được ban hành trong vòng 5 ngày kể từ khi hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ.

Người trúng tuyển phải đến nhận việc tại cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định tuyển dụng. Trường hợp không hoàn thiện hồ sơ hoặc không đến nhận việc đúng thời hạn, cơ quan tuyển dụng có thể xem xét bổ sung người trúng tuyển liền kề theo kết quả kỳ thi.

Sau khi hoàn tất quá trình tuyển dụng, hồ sơ sẽ được lưu trữ và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Theo quy trình được ban hành, tổng thời gian thực hiện toàn bộ các bước của kỳ thi tuyển công chức, từ khi hết hạn nhận hồ sơ đến khi hoàn tất các thủ tục tuyển dụng, có thể kéo dài tối đa 190 ngày. Quy trình này nhằm chuẩn hóa các bước tuyển dụng công chức, đồng thời đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính được thực hiện thống nhất trên hệ thống dịch vụ công của thành phố.