Quy trình điều động sĩ quan về Ban Chỉ huy quân sự xã

Theo kết luận 228 về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy địa phương khẩn trương kiện toàn đủ số lượng cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo quy định.

Bộ Chính trị cũng đồng ý chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Trên cơ sở đó, Quân ủy Trung ương được giao xây dựng đề án, làm rõ lộ trình, mối quan hệ công tác và chế độ, chính sách liên quan, báo cáo Bộ Chính trị trong quý I/2026.

Thể chế hóa chủ trương này, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 66.12/2026 về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trực thuộc bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố và các bộ tư lệnh liên quan.

Theo Nghị quyết 66.12/2026, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là cơ quan quân sự địa phương trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có chức năng tham mưu với đảng ủy, chỉ huy cấp trên; đảng ủy, chính quyền địa phương cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng ở địa phương; tổ chức xây dựng, quản lý, chỉ huy, điều hành đơn vị và lực lượng vũ trang thuộc quyền vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn cấp xã.

Trao quyết định bổ nhiệm 54 chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường ở Đà Nẵng (Ảnh: Quang Cường).

Ban Chỉ huy quân sự cấp xã gồm Chỉ huy trưởng, Chính trị viên do Bí thư đảng ủy cấp xã kiêm nhiệm, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó, các trợ lý và nhân viên chuyên môn kỹ thuật.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định về tổ chức, biên chế, nhiệm vụ và các chức danh của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, bảo đảm không tăng tổng biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Thực hiện chủ trương này, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết 60 về điều chỉnh tổ chức, biên chế Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nội dung trên hiện đã được các quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai, đưa lực lượng thường trực của quân đội về cơ sở.

Triển khai chủ trương này ở các địa phương, theo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đến nay 126 Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường đã được kiện toàn với sự tham gia của lực lượng chính quy.

Còn Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã điều động 56 sĩ quan chính quy, bổ nhiệm giữ chức Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy quân sự các phường, xã. Trước đó, địa phương này cũng đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho 54 chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, phường.

Thống kê của Bộ Nội vụ, tính đến ngày 13/2 đã rà soát, sắp xếp, điều động đối với 8.779 sĩ quan, 4.622 quân nhân chuyên nghiệp của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu. Trong đó, đã sắp xếp 3.319 chỉ huy trưởng, 1.330 phó chỉ huy trưởng (chiếm 40%), 1.785 chính trị viên phó và 2.345 trợ lý.