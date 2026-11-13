Ngày 13/11, Thượng tá Hoàng Viết Ngọc, Chính trị viên Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), cho biết ngày 9-11/11, đơn vị phối hợp lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại rẫy điều của gia đình ông Siu Pích, làng Bi, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai.

Theo Thượng tá Ngọc, từ ngày 5/10 đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập tổng cộng 24 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rẫy điều trên. Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cùng nhiều di vật như mảnh tăng, vải đã mục nát, đinh sắt và ván gỗ bị mục.

Đội K52 và lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong vườn điều (Ảnh: Huy Bắc).

Trong quá trình quy tập, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu tích cho thấy các liệt sĩ được an táng khá cẩn thận tại khu vực này. Một số hài cốt được tìm thấy trong tình trạng bọc bằng tăng, vải.

Lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều đinh sắt và mảnh ván gỗ đã mục nát. Từ những dấu tích này, có thể nhận định hài cốt liệt sĩ từng được đặt trong những chiếc quan tài bằng gỗ trước khi an táng.

Thượng tá Hoàng Viết Ngọc nhận định khu vực rẫy điều nói trên có thể từng là nơi an táng tập trung các liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến. Những dấu tích còn lại trong quá trình khai quật đã góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm.

Toàn bộ 24 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại làng Bi đã được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính.

Khi quy tập, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đinh và tăng võng (Ảnh: Huy Bắc).

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom cho biết cách rẫy điều nói trên hơn 1km từng có một trạm phẫu phục vụ chiến trường trong thời kỳ kháng chiến. Khu vực biên giới Ia Dom cũng là địa bàn diễn ra nhiều trận đánh ác liệt trong giai đoạn 1970-1975.

Theo đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom, năm 2002, trong quá trình làm rẫy, ông Siu Pích kể lại từng phát hiện một tấm biển ghi dòng chữ “Nghĩa trang liệt sĩ”. Từ những thông tin và dấu tích trên, có nhận định khu vực rẫy điều của gia đình ông Pích có thể từng là nơi an táng tập trung các liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến.

Như Dân trí đã thông tin, đầu tháng 10, khi làm vườn, ông Siu Pích phát hiện nhiều gò đất nghi là mộ bộ đội trong rẫy điều của gia đình nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom phối hợp với Đội K52 tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại khu vực do ông Pích chỉ dẫn. Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được tổng cộng 24 hài cốt liệt sĩ tại rẫy điều này. Đáng chú ý, trong số đó có một hài cốt kèm tấm bia ghi tên liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì, hy sinh ngày 18/5/1970.