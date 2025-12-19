Quảng Ninh: Phát huy sức mạnh đoàn kết cộng đồng trong công tác giảm nghèo

Các tổ chức đoàn thể giữ vai trò nòng cốt trong việc huy động và kết nối nguồn lực. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, phát huy những mô hình tiết kiệm nhỏ như “nuôi lợn tiết kiệm” để tạo nguồn vốn cho hội viên vay phát triển sinh kế.

Đồng thời, tổ chức này cũng quan tâm hỗ trợ phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới thông qua Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với tổng kinh phí 92,9 triệu đồng cùng nhiều hiện vật và ngày công lao động.

Đỡ đầu cho trẻ khuyết tật (Ảnh: phường Mạo Khê).

Đoàn Thanh niên với phong trào “Thanh xuân dâng Đảng” đã đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, qua đó góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động trẻ tại địa phương.

Phong trào giảm nghèo ở Quảng Ninh gắn chặt với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Việc lồng ghép các tiêu chí “gia đình văn hóa”, “thôn, khu phố văn hóa” đã tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, từ đóng góp ngày công xây dựng hạ tầng đến các hoạt động “Ngày vì người nghèo”. Năm 2025, Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Cùng với đó, nguồn lực xã hội hóa được huy động hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, nâng cấp thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Hiện toàn tỉnh có 100% thôn, khu phố có nhà văn hóa; khoảng 97% khu dân cư đạt danh hiệu “thôn, khu phố văn hóa” và 95% hộ gia đình đạt chuẩn “gia đình văn hóa”.

Trong năm 2025, tỉnh đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 104/104 hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh và 273/273 hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ.

Đến nay, Quảng Ninh tiếp tục duy trì không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, người dân ngày càng được tiếp cận tốt hơn các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa và các mô hình sinh kế bền vững.

Hà Anh