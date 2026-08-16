Quảng Ngãi xây dựng phương án điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã

Ngày 16/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có chỉ đạo Đảng ủy UBND tỉnh về việc tập trung rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã.

Theo chỉ đạo này, từ nay đến 31/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi phải hoàn tất việc rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh đối với các xã, phường thiếu tiêu chí về diện tích tự nhiên, quy mô dân số hoặc có phát sinh bất cập trong công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội.

Khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Phương án điều chỉnh phải quan tâm đúng mức đến khu vực đô thị, các xã là trung tâm của huyện cũ có tiềm năng lên phường; khu vực quy hoạch phát triển khu kinh tế, khu du lịch quốc gia.

Việc điều chỉnh đơn vị hành chính sẽ hình thành các đô thị cấp xã mang tính hạt nhân, dẫn dắt sự phát triển trong vùng. Đối với các xã là trung tâm huyện trước đây có khả năng phát triển lên phường, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu gắn quá trình hoàn thiện đơn vị hành chính với quy hoạch, đầu tư hạ tầng đồng bộ và thúc đẩy đô thị hóa.

Năm 2025, tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum sáp nhập. Tỉnh Quảng Ngãi mới có diện tích 14.800km2, dân số gần 2,2 triệu người và 96 xã, phường, đặc khu. Đây là tỉnh có diện tích đứng thứ 5 cả nước, xếp sau các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk và Nghệ An.