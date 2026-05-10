Quản lý tài sản công sau sáp nhập, tránh bỏ trống, thất thoát

UBND tỉnh Gia Lai mới ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường rà soát công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Mục tiêu là kịp thời phát hiện, xử lý các tài sản dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng, nhằm tối ưu hóa nguồn lực và ngăn chặn tình trạng lãng phí.

Theo chỉ đạo, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được trình cấp có thẩm quyền. Đồng thời, tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra việc bố trí, sắp xếp và khai thác tài sản công, kiên quyết chấn chỉnh các sai phạm phát sinh.

Trụ sở UBND phường Lý Thường Kiệt (cũ) được chuyển công năng thành nơi làm việc của các phòng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Ông Trần Cang, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, cho biết tài sản công dôi dư chủ yếu là cơ sở nhà, đất. Riêng xe công đã được rà soát, điều động và phân bổ lại cho các xã, phường, đảm bảo đúng tiêu chuẩn và định mức.

Quan điểm của tỉnh là mọi tài sản phải có chủ, không để xảy ra tình trạng bỏ hoang hoặc sử dụng kém hiệu quả. Việc xử lý tài sản công được thực hiện theo nguyên tắc giao tài sản cho chính quyền xã quản lý theo địa bàn, phân quyền để địa phương chủ động sử dụng vào các mục đích công cộng như trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa.

Đối với các tài sản hư hỏng, xuống cấp, địa phương phải báo cáo tỉnh để xin chủ trương xử lý. Các cơ sở nhà, đất chưa giao về xã sẽ được UBND tỉnh giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý. Mọi hoạt động chuyển đổi công năng, bán hoặc xử lý tài sản đều phải căn cứ trên quy hoạch.

Ông Cang cũng thừa nhận tình trạng thiếu hoặc thừa cục bộ tài sản công diễn ra ở nhiều địa phương. Tại khu vực Quy Nhơn cũ, phần lớn trụ sở xã, phường đã được sắp xếp ổn định, không có dư thừa. Tuy nhiên, ở cấp xã, nhiều địa phương sau sáp nhập 2-3 xã cũ đã khiến số lượng cán bộ tăng đáng kể, dẫn đến việc phải bố trí làm việc tại nhiều điểm khác nhau, cách nhau 5-10km. Ngược lại, 28 xã từng là trung tâm huyện lỵ trước đây lại xảy ra tình trạng dôi dư trụ sở.

Nhà khách Thanh Bình được chuyển công năng thành nhà công vụ phục vụ cán bộ từ phía Tây tỉnh Gia Lai về Quy Nhơn làm việc (Ảnh: Doãn Công).

Ngoài khối tài sản của địa phương, một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn như công an, quân đội, tòa án, viện kiểm sát cũng đã bàn giao lại trụ sở cho tỉnh quản lý. UBND tỉnh Gia Lai đã bố trí các cơ sở này cho các sở, ngành có nhu cầu sử dụng.

Theo số liệu từ Sở Tài chính Gia Lai, địa phương đã phê duyệt phương án xử lý 908 cơ sở nhà, đất dôi dư. Cụ thể, 62 cơ sở tiếp tục được sử dụng hoặc chuyển đổi thành công trình công cộng; 168 cơ sở được điều chuyển cho cơ quan, đơn vị khác; 59 cơ sở được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, xử lý theo quy định; và 619 cơ sở được giao cho UBND cấp xã quản lý theo pháp luật đất đai.