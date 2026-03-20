Quản lý giáo viên theo vị trí việc làm như thế nào?

Thầy Minh hiện là giáo viên trung học phổ thông (THPT), công tác được 8 năm. Hiện trường thầy Minh công tác còn chỉ tiêu xét thăng hạng giáo viên THPT hạng II và ông đáp ứng đủ các điều kiện để xét thăng hạng.

Do đó, thầy Minh hỏi: “Khi có quy định mới về chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, bỏ việc xét thăng hạng, thì các giáo viên hạng III như tôi sau này có được cơ hội xét thăng hạng thành giáo viên THPT chính không? Tôi cho rằng nếu dừng và không tạo điều kiện cho giáo viên có nhu cầu thăng hạng lên hạng cao hơn thì không hợp lý, vì như vậy thì nhiều giáo viên dù phấn đấu bao nhiêu vẫn sẽ chỉ dừng lại là giáo viên THPT hạng III”.

Một tiết dạy học tại Trường THPT Tây Thạnh, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Trả lời ông Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Theo quy định tại Luật Viên chức số 129/2025/QH15, kể từ ngày 1/7/2026, thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm là 1 trong số 5 nguyên tắc quản lý viên chức (Khoản 2 Điều 5 Luật Viên chức)”.

Vị trí việc làm của viên chức sẽ được xác định theo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ; chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp và chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực khác theo quy định; mức độ hiện đại hóa phương tiện, trang bị, thiết bị, điều kiện làm việc và ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Đồng thời, Khoản 1 Điều 2 Luật Viên chức quy định viên chức có quyền được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác trên cơ sở kết quả, hiệu quả công việc theo vị trí việc làm đảm nhiệm.

Tại Khoản 1 Điều 23 Luật Viên chức, Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết về vị trí việc làm viên chức. Do đó, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành quy định về vị trí việc làm để triển khai thực hiện Luật Viên chức bảo đảm các nguyên tắc nêu trên.

Để triển khai các quy định của Luật Nhà giáo và bảo đảm quy định chung về nguyên tắc quản lý viên chức tại Luật Viên chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tham mưu Chính phủ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo và xây dựng theo thẩm quyền Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông.

Trong quy chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông sẽ xác định cụ thể các vị trí việc làm giáo viên trong trường phổ thông nhằm thể hiện rõ tính chất, mức độ phức tạp của yêu cầu nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của từng vị trí việc làm.

Đây là căn cứ quan trọng để thực hiện việc trả tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác trên cơ sở kết quả, hiệu quả công việc theo vị trí việc làm đảm nhiệm theo quy định của Luật Viên chức như đã nêu ở trên.