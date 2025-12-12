Phường Thành Sen: Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo bền vững luôn được Đảng ủy, HĐND, UBND phường Thành Sen quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm nhanh qua từng năm; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo (Ảnh: hatinh.gov.vn).

Tuy nhiên, việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Một bộ phận người dân chủ yếu sản xuất trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp hoặc làm lao động tự do với thu nhập thấp, dễ bị tổn thương trước biến động thị trường, thiên tai, dịch bệnh và tác động của biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo phần lớn là cán bộ mới, còn hạn chế trong việc nắm bắt nhiệm vụ, quy trình nghiệp vụ và kỹ năng tổ chức thực hiện chính sách.

Từ thực tiễn đó, việc tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, nhất là trong triển khai các chính sách hỗ trợ sinh kế và công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các mô hình phát triển kinh tế, được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm hướng tới mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững.

Lớp tập huấn thu hút sự tham gia của 250 học viên là cán bộ làm công tác giảm nghèo và truyền thông về giảm nghèo đa chiều ở cấp phường và các tổ dân phố. Tại đây, các học viên được trang bị nhiều nội dung thiết thực như: phân tích nguyên nhân, thực trạng nghèo đói và giải pháp giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; cập nhật các chính sách, cơ chế hỗ trợ giảm nghèo hiện hành; phương pháp, kỹ năng truyền thông về giảm nghèo đa chiều phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Bên cạnh tiếp thu kiến thức lý thuyết, các học viên còn tham gia thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai công tác giảm nghèo tại cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, từng bước nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường Thành Sen trong thời gian tới.

Hà Anh