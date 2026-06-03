Phương án tổng thể dự kiến sắp xếp lại ấp, khóm ở Cà Mau

Ngày 3/6, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thành phương án tổng thể về việc sắp xếp lại ấp, khóm để trình UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Theo báo cáo bước đầu của tỉnh Cà Mau, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025, số lượng ấp, khóm tại nhiều xã, phường của tỉnh tăng lên.

Cùng với đó không gian quản lý ở cơ sở có sự thay đổi, đặt ra yêu cầu phải rà soát, tổ chức lại các đơn vị cộng đồng dân cư để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Một trụ sở ấp của tỉnh Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Qua thống kê, hiện tỉnh Cà Mau có 64 xã, phường, với 1.393 ấp, khóm (1.163 ấp, 230 khóm); dân số hơn 2,6 triệu người.

Hiện trạng trên cho thấy, số lượng ấp, khóm còn lớn, phân bố không đồng đều; nhiều ấp, khóm chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình; một số địa bàn có diện tích nhỏ, địa giới liền kề có điều kiện để sáp nhập,…

Theo phương án của tỉnh Cà Mau, dự kiến có 1.186 ấp, khóm thực hiện sắp xếp (1.005 ấp, 181 khóm) và giữ nguyên 207 ấp, khóm.

Trong đó, nhiều ấp, khóm thuộc diện phải sắp xếp do chưa bảo đảm tiêu chí quy mô hộ gia đình theo quy định; một số ấp, khóm địa phương có nhu cầu sắp xếp, tổ chức lại để tinh gọn bộ máy và thuận lợi trong quản lý.

Còn các ấp, khóm giữ nguyên do đặc thù về địa hình, giao thông, dân cư, điều kiện sinh hoạt cộng đồng, phong tục tập quán và yêu cầu ổn định địa bàn,…

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, tỉnh Cà Mau giảm từ 1.393 ấp, khóm xuống còn 829 ấp, khóm (692 ấp, 137 khóm), tỷ lệ giảm gần 40,5%.

Cũng qua thống kê của tỉnh Cà Mau, tổng số người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm hiện có 3.805 người.

Theo phương án dự kiến, tổng số người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm được bố trí lại sau khi sắp xếp là 2.059 người; số người dôi dư 1.746. Ngoài ra, tỉnh dự kiến bố trí số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giữ các chức danh ở ấp, khóm mới sau sắp xếp là 117 người.

Theo báo cáo của tỉnh Cà Mau, phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại ấp, khóm là bước triển khai quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy và chỉ đạo của UBND tỉnh về tinh gọn tổ chức ở cơ sở.

Việc sắp xếp, tổ chức lại ấp, khóm nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở; tạo thuận lợi cho nhân dân trong sinh hoạt cộng đồng, tiếp cận hoạt động quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư; đồng thời bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư theo đúng quy định.