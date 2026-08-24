Phương án tăng lương tối thiểu 7,8% từ 2027 căn cứ trên những yếu tố nào?

Sau thời gian lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bộ Nội vụ đã nhận được nhiều góp ý của các đơn vị.

Theo phương án đề xuất tại dự thảo nghị định, mức lương tối thiểu dự kiến tăng bình quân 7,8%, thực hiện từ ngày 1/1/2027.

Mức tăng này tương ứng theo 4 vùng như sau: Vùng I là 5,7 triệu đồng/tháng, vùng II là 5,08 triệu đồng/tháng, vùng III là 4,45 triệu đồng/tháng, vùng IV là 4,04 triệu đồng/tháng. Mức lương tối thiểu này tăng từ 310.000 đồng lên đến 390.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Góp ý vào dự thảo nghị định, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị nghiên cứu điều chỉnh mức lương tối thiểu theo hướng bảo đảm tiệm cận hơn với mức sống tối thiểu của người lao động trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay.

Đồng thời, Bộ này cũng kiến nghị tiếp tục rà soát, đánh giá tác động của biến động giá cả và chi phí sinh hoạt để có lộ trình điều chỉnh phù hợp.

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị bổ sung nội dung đánh giá tác động của phương án điều chỉnh tiền lương, trong đó cần làm rõ tác động đối với khả năng chi trả của doanh nghiệp; chi phí tiền lương và các chi phí liên quan của người sử dụng lao động; việc làm; thị trường lao động; mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Đề xuất phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng từ 1/1/2027 (Ảnh minh họa: Thu Hương).

Tại bản tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự thảo nghị định, Bộ Nội vụ cho biết mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu 7,8% dựa trên khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia. Khi Hội đồng khuyến nghị, mức lương tối thiểu đã được tính toán, xác định dựa trên các yếu tố quy định tại Bộ luật Lao động.

Bao gồm: Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Hội đồng đã trao đổi, thương lượng, thỏa thuận và thống nhất phương án điều chỉnh để khuyến nghị với Chính phủ với mức tăng 7,8%.

Trước đó, theo tờ trình dự thảo nghị định, Bộ Nội vụ cho biết mức lương tối thiểu nêu trên tăng 310.000-390.000 đồng, tương ứng tỷ lệ bình quân 7,8% so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027 để cải thiện cho người lao động.

Theo Bộ Nội vụ, mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cùng với đánh giá mức tăng 7,8%, nhiều bộ, ngành đề nghị quy định rõ việc xác định thời điểm chuyển sang áp dụng mức lương mới khi chia tách, sáp nhập, thành lập đơn vị hành chính mới.

Phản hồi ý kiến này, Bộ Nội vụ cho biết trường hợp chia tách hoặc có sự thay đổi tên, thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên, hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Trường hợp địa bàn được thành lập trên địa bàn hành chính mới, được thành lập từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất, cho đến khi Chính phủ có quy định mới.