Phó Thủ tướng đặt mục tiêu tìm kiếm 500 hài cốt liệt sỹ trước 27/7

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ đang bước vào giai đoạn tăng tốc với yêu cầu triển khai khẩn trương, khoa học và chặt chẽ nhằm tạo chuyển biến thực chất trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Tại buổi làm việc sáng 8/5 với Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất khó, đòi hỏi phải thay đổi tư duy và có cách làm mới.

Đã tìm kiếm, quy tập được 358 hài cốt liệt sỹ

Theo báo cáo của Cục Chính sách - Xã hội (Bộ Quốc phòng), sau khi chiến dịch được phát động từ ngày 2/4/2026, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia đã liên tục giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương và lực lượng liên quan.

Bộ Quốc phòng đã ban hành nhiều hướng dẫn chuyên môn nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Trong đó có Hướng dẫn số 2783 về đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, tổ chức lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ; Quyết định số 1973 quy định quy trình kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản và lưu trữ mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN.

Các văn bản này được xem là cơ sở để các địa phương và đơn vị giám định ADN triển khai đồng bộ việc lấy mẫu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên toàn quốc.

Song song đó, phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sỹ đã được hoàn thiện và chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ số hóa dữ liệu. Bộ Quốc phòng cũng đang nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý tiến độ toàn bộ chiến dịch.

Theo báo cáo, từ ngày 15/3 đến 6/5/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 358 hài cốt liệt sỹ, gồm 51 hài cốt trong nước, 36 hài cốt tại Lào và 271 hài cốt tại Campuchia.

Bộ Quốc phòng cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sỹ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 42 điểm cầu trên toàn quốc.

“Khó hơn tìm kim dưới đáy bể”

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận nỗ lực của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia trong việc triển khai khối lượng công việc lớn thời gian qua. Tuy nhiên, bà cũng phê bình nhiều bộ, ngành, cơ quan thành viên chưa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, phối hợp chưa chặt chẽ, ảnh hưởng đến tiến độ chiến dịch.

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện quy chế hoạt động của Tổ giúp việc theo hướng rõ người, rõ việc, đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng bố trí 5-7 cán bộ chuyên trách tập trung cho chiến dịch.

Đối với công tác truyền thông, Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng kế hoạch tổng thể, huy động hệ thống báo chí Trung ương, địa phương cùng nền tảng số, mạng xã hội và truyền thông đối ngoại để lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chiến dịch. Kế hoạch được chia thành 3 giai đoạn, kéo dài đến khi hoàn thành chiến dịch vào ngày 27/7/2027.

Nhấn mạnh tính chất đặc biệt khó khăn của công tác tìm kiếm, giải mã thông tin và giám định ADN, Phó Thủ tướng nói: "Công việc rất khó, thậm chí nhiều lúc có thể ví khó hơn tìm kim dưới đáy bể. Nhưng chính vì khó nên chúng ta phải thay đổi tư duy, phải nghĩ ra cách làm mới để thực hiện được".

Phấn đấu tìm kiếm ít nhất 500 hài cốt trước 27/7

Phó Thủ tướng yêu cầu trong tháng 5 và tháng 6, các lực lượng phải tranh thủ tối đa thời gian để triển khai lấy mẫu, tìm kiếm tại các địa bàn trọng điểm trước mùa mưa.

Các hội thảo khoa học liên quan đến hồ sơ mộ tập thể tại Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Trị cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Nếu đủ điều kiện, các đơn vị sẽ triển khai khai quật và tìm kiếm thực địa ngay.

Phó Thủ tướng đồng thời đề nghị sớm hoàn thiện phần mềm quản lý tiến độ chiến dịch để tự động hóa công tác báo cáo ở các cấp.

Nhấn mạnh yêu cầu phải tạo chuyển biến thực chất, Phó Thủ tướng yêu cầu chiến dịch phấn đấu đến ngày 27/7/2026 tìm kiếm, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sỹ. Cùng với đó là các chỉ tiêu cụ thể về số lượng mẫu ADN được lấy, số nguồn tài liệu được khai thác và số hồ sơ có khả năng xác minh cao.

“Tất cả nhiệm vụ đều phải có thời hạn cụ thể. Những việc cần làm ngay thì phải hoàn thành ngay trong tháng 5”, Phó Thủ tướng yêu cầu.