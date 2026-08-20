Phó chủ tịch xã chuyển làm chuyên viên có được bảo lưu phụ cấp chức vụ?

Công chức cấp xã hiện đảm trách nhiều nhiệm vụ (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

Bà Hương từng là phó chủ tịch UBND xã, hưởng phụ cấp chức vụ 0,5. Sau đó, bà được điều động đến xã khác theo nguyện vọng cá nhân, đảm nhận vị trí chuyên viên, không có phụ cấp.

“Trường hợp này có được bảo lưu phụ cấp chức vụ không? Nếu được thì quy định tại văn bản nào?”, bà Hương hỏi.

Trả lời bà Hương, Bộ Nội vụ cho biết: “Ngày 5/1/2005, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức; trong đó, tại Khoản 2 Mục II Thông tư đã quy định trường hợp được hưởng và thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo”.

Theo quy định này, trường hợp bà Hương sau khi đã được tỉnh điều động đến xã khác theo nguyện vọng cá nhân thì thuộc thẩm quyền quyết định của thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét, quyết định.

Dưới đây là các trường hợp được hưởng và thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo: