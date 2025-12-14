Phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm để giúp người dân thoát nghèo

Người dân xã Phúc Khánh chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi. Để giúp người dân nâng cao thu nhập, xã Phúc Khánh đã đẩy mạnh tuyên truyền người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Nhận thấy nghề trồng dâu, nuôi tằm vừa phù hợp với đồng đất, vừa phù hợp với sức lao động mà vẫn mang lại thu nhập cao, nhiều gia đình nơi đây đã chuyển những diện tích trồng cây kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm.

Trồng dâu nuôi tằm giá trị kinh tế cao (Ảnh: Tiểu Vy).

Theo người dân địa phương, ưu điểm lớn nhất của nghề nuôi tằm là quay vòng vốn nhanh. Lá dâu dễ trồng, ít sâu bệnh, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của Phúc Khánh. Mỗi lứa tằm chỉ kéo dài khoảng 15- 20 ngày, nếu chăm sóc tốt, kén cho chất lượng cao, bán được giá.

Trước đây, người dân thôn Cóc Khiểng, xã Phúc Khánh chủ yếu trồng lúa nương, sắn, thu nhập bấp bênh, nhiều hộ vẫn nghèo. Được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, nhiều gia đình ở Cóc Khiểng đã quyết định chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, sắn sang trồng dâu nuôi tằm. Thấy mô hình trồng dâu nuôi tằm mang lại hiệu quả kinh tế cao, kỹ thuật chăm sóc không quá khó, lại được bao tiêu sản phẩm nên toàn thôn Cóc Khiểng đã có gần 60 hộ chuyển sang trồng dâu nuôi tằm. Mỗi hộ trồng có từ 0,5ha đến 1ha dâu nên thu nhập tăng rõ rệt, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo.

Trồng dâu nuôi tằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trồng sắn, trồng ngô. Tuy nhiên, việc nuôi tằm đòi hỏi sự tỉ mỉ và tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện về môi trường. Nhất là phải luôn đảm bảo khu nhà nuôi tằm sạch sẽ, nhiệt độ vừa phải cho tằm phát triển. Khi cho ăn thì lá dâu phải xanh, sạch, đảm bảo chất dinh dưỡng tằm nhả tơ, kết kén chất lượng, có màu trắng tươm. Nếu như lá dâu cho tằm ăn dính thuốc bảo vệ thực vật thì có thể sẽ hỏng hết cả lứa tằm.

Công việc trồng dâu nuôi tằm thuận lợi hơn so với các nghề khác, đó là chị em có thể làm việc tại chỗ, không cần phải đi xa nhà, nhưng vẫn có thu nhập đảm bảo và có thể giúp gia đình thoát nghèo, nâng cao thu nhập.

Bãi dâu thôn Cóc Khiểng, xã Phúc Khánh, Lào Cai (Ảnh: Bích Hợp).

Ông Đoàn Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh cho biết, mô hình trồng dâu đang được xã xây dựng theo hướng sản phẩm nông nghiệp liên kết chuỗi. Xã Phúc Khánh xác định đây là sinh kế lâu dài, đã quy hoạch vùng dâu tập trung, đưa vào tiêu chí giảm nghèo bền vững giai đoạn 2025-2030. Hiện, toàn xã Phúc Khánh đã hình thành vùng trồng dâu tập trung với hàng chục ha, thu hút hàng trăm hộ tham gia nuôi tằm. Bên cạnh đó, xã cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn về phòng trừ bệnh cho tằm, kỹ thuật chăm sóc dâu theo hướng an toàn, nâng cao năng suất và chất lượng kén.

Để ổn định đầu ra cho người dân yên tâm sản xuất, việc liên kết tiêu thụ kén với các cơ sở thu mua trong và ngoài tỉnh được Phúc Khánh quan tâm triển khai. Vì thế, người dân bán kén với giá ổn định ở mức khá, hạn chế tình trạng “được mùa mất giá” như một số loại nông sản khác.

Để nghề nuôi tằm phát triển bền vững, thời gian tới, xã Phúc Khánh sẽ mở rộng vùng nguyên liệu dâu, hỗ trợ xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã nuôi tằm nhằm tăng sức cạnh tranh, từng bước hướng tới chế biến sâu các sản phẩm từ tơ tằm. Đồng thời, khuyến khích áp dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa một số khâu để giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Xuân Mai