Ngày 11/11, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, lực lượng đã phát hiện thêm 2 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Như vậy, tính riêng trong đợt 2, các lực lượng đã quy tập được 281 bộ hài cốt liệt sĩ (64 bộ có di vật kèm theo), nâng tổng số hài cốt được phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng lên 1.012 bộ.

Quân nhân thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM tham gia quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Nguyễn Hùng).

Số liệu thống kê cũng cho thấy các hài cốt được quy tập từ đầu đợt 2 đến nay đều là bộ đơn lẻ. Trước đó, trong đợt 1, đơn vị đã phát hiện 8 vị trí mộ tập thể (có 33 bộ hài cốt liệt sĩ liền nhau) tại Công viên Lê Thị Riêng.

Sau khi tổ chức trang trọng lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ trong đợt 1, TPHCM dự kiến kết thúc đợt quy tập thứ 2 trong tháng 11 và tiếp tục tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được thực hiện theo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại hội thảo xác minh thông tin mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực Nghĩa trang Đô Thành - Chí Hòa (nay là Công viên Lê Thị Riêng).

Các đơn vị đang triển khai tìm kiếm với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.