Phát hiện lược, chai thủy tinh khi khai quật mộ liệt sĩ ở Cà Mau

Ngày 26/8, Thượng tá Lê Thanh Sang, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, cho biết trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Thới Bình, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện được một số di vật được an táng cùng với hài cốt.

Di vật giống cuốn album đựng hình được phát hiện trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin (Ảnh: Bộ CHQS Cà Mau).

Các di vật được tìm thấy như: chiếc lược, lọ (có thể đựng thuốc), một vật màu nâu giống cuốn album đựng hình có chữ "Trade Mark" và "Champion" với hình giống chiếc cúp…

Các trang bên trong vật giống cuốn album đựng hình này hầu như đã hư hỏng, khó nhận dạng được hình ảnh.

Theo Thượng tá Lê Thanh Sang, số di vật này sẽ được đơn vị bảo quản cẩn thận. Sau khi giám định ADN, xác định được danh tính sẽ bàn giao cho người thân liệt sĩ.

"Có những chi tiết nhỏ nhưng chúng ta tuyệt đối không được bỏ qua, đó là cơ hội hiếm hoi để thân nhân có thể tìm lại liệt sĩ", Thượng tá Sang chia sẻ.

Nghĩa trang liệt sĩ Thới Bình là một trong 11 nghĩa trang liệt sĩ tại Cà Mau được tỉnh này triển khai việc khai quật các phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin, với tổng số 622 mộ.

Một số di vật được phát hiện khi khai quật các phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Thới Bình, Cà Mau (Ảnh: Bộ CHQS Cà Mau).

Tính đến nay, Cà Mau đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại 3 nghĩa trang liệt sĩ, với hơn 1.640 mộ, trong đó có trên 1.000 mẫu hài cốt đủ điều kiện để giám định ADN. Hiện tỉnh tiếp tục triển khai lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ U Minh.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", tỉnh đang triển khai quyết liệt theo kế hoạch của Trung ương và của tỉnh.

Cà Mau đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN trong năm 2026, phấn đấu hoàn thành sớm hơn tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương.