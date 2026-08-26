Phát hiện chiếc bóp có thông tin Trần Văn Sáu khi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Ngày 26/8, Đội K91 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tiền Giang, Đội K91 đã phát hiện chiếc bóp da cũ nằm cùng phần di vật của một hài cốt liệt sĩ trong quá trình lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN.

Chiếc bóp được tìm thấy trong lúc khai quật mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính (Ảnh: Đội K91).

Chiếc bóp có kích thước 13x8cm đã bạc màu và hư hỏng theo thời gian nhưng bên trong vẫn còn một tờ biên nhận liên quan đến việc cấp thẻ căn cước, được ép ni lông để giữ lại.

Trên tờ giấy còn hiển thị các thông tin "Ông (bà) Trần Văn Sáu, HP - Hải Phòng, ngày 1 tháng 2 năm 1977", cùng dấu vân tay và một số thông tin khác.

Tờ giấy được ép ni lông nên còn đọc được thông tin (Ảnh: Đội K91).

Đội K91 cho biết chưa thể khẳng định Trần Văn Sáu chính là người đã hy sinh và được an táng tại đây. Có thể người mang tên Trần Văn Sáu đã từng có một gia đình ở Hải Phòng. Khả năng vẫn còn người thân, đồng đội hoặc những người từng biết ông, biết đơn vị, biết nơi ông chiến đấu và hy sinh.

"Đơn vị mong các cô bác, anh chị cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ nếu biết người tên Trần Văn Sáu, quê hoặc có liên quan đến Hải Phòng, từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại chiến trường phía Nam, xin hãy cung cấp thông tin cho Đội K91", Đội K91 tha thiết kêu gọi.

Di vật tìm thấy đã được số hóa thông tin (Ảnh: Đội K91).

Trong chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", đến nay tỉnh Đồng Tháp đã khai quật 3.013/11.810 mộ, lấy được 2.240 mẫu hài cốt liệt sĩ ở 9/30 nghĩa trang. Trong số này, tỉnh đã bàn giao 900 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Trung tâm Giám định ADN.