Phát hiện 4 hài cốt liệt sỹ khi thi công công trình trong bệnh viện

Ngày 10/6, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội 584), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 4 hài cốt liệt sỹ trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa khu vực Thạch Hãn, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt liệt sỹ được phát hiện tại công trình đang thi công trong bệnh viện, ở độ sâu khoảng 2m. Qua quá trình quy tập, hài cốt còn lại chủ yếu là răng, các đoạn xương ống chân cùng nhiều mảnh xương nhỏ bị vùi lấp trong hầm đất lẫn gạch đá.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Xuân Diện).

Quá trình tìm kiếm, lực lượng quy tập còn phát hiện nhiều di vật đi kèm như tăng võng, tất bộ đội, lược, hộp tiếp đạn, xẻng bộ binh đã phân hủy, đạn đại liên, bàn chải đánh răng, khuy thắt lưng... Đây là những cơ sở quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, xác minh thông tin về liệt sỹ.

Các hài cốt liệt sỹ đã được đưa về doanh trại của Đội 584 để bảo quản, hương khói. Cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính liệt sỹ.

Các hài cốt được đưa về quàn tại doanh trại của Đội 584, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị để bảo quản, hương khói (Ảnh: Xuân Diện).

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cũng đã đến kiểm tra thực tế tại hiện trường, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, nhân viên Đội 584, đồng thời yêu cầu lực lượng quy tập tiếp tục rà soát, mở rộng phạm vi tìm kiếm.