Phát hiện 2 vị trí có mộ tập thể, cất bốc được 4 hài cốt liệt sĩ

Cuộc khảo sát thực địa được Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị thực hiện trong 2 ngày 19 và 20/8, tại khu phố Tri Bưu, phường Quảng Trị. Kết quả phát hiện 2 vị trí mộ tập thể, cách nhau 20m.

Các di vật của liệt sĩ được tìm thấy tại khu phố Tri Bưu, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Xuân Diện).

Triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng đã cất bốc được 4 hài cốt liệt sĩ tại 2 vị trí nêu trên. Các hài cốt nằm ở độ sâu 1,2m, còn nhiều xương vụn, xương ống chân và răng.

Các di vật được tìm thấy gồm 2 dao găm, 2 đôi dép cao su, lựu đạn, thắt lưng, bình tông, cúc áo, 2 bàn chải đánh răng, đạn AK, túi đựng bình tông, tăng vụn, thắt lưng, lọ thuốc và một số hiện vật khác.

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Xuân Diện).

Các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ 584 để bảo quản, hương khói chu đáo theo đúng quy định. Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ.