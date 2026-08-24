Nữ bí thư GenZ: “Mình thoát nghèo trước, nói bà con mới tin”

Thực hiện chủ trương sắp xếp, xã Hữu Kiệm (Nghệ An) sáp nhập từ 25 xuống còn 12 thôn, bản. Trong đó, Chà Lắn với đặc thù nằm biệt lập, 100% đồng bào Khơ Mú sinh sống nên không thuộc diện sáp nhập. Mặc dù địa giới hành chính không có sự thay đổi nhưng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở bản đã được kiện toàn nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Chức vụ Bí thư Chi bộ bản Chà Lắn được Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ định, giao chị Lo Thị Nang (SN 1997) đảm nhận. Nữ Bí thư Chi bộ GenZ này cũng kiêm chức vụ Bí thư Đoàn thanh niên bản Chà Lắn.

Trong chi bộ, chị Nang không phải là đảng viên trẻ nhất, cũng không phải là người duy nhất có trình độ đại học nhưng là người có kinh nghiệm trong vận động, tập hợp quần chúng khi đã từng có thời gian làm cán bộ hoạt động không chuyên trách của xã, công an viên, kiêm trưởng ban công tác mặt trận bản.

“Được chỉ định làm bí thư chi bộ, bản thân tôi cũng bỡ ngỡ và khá lo lắng vì còn non kinh nghiệm. Lãnh đạo Đảng ủy, cấp ủy cũ động viên, khích lệ và hỗ trợ để làm quen dần với nhiệm vụ mới nên tôi tự tin hơn. Tôi không nghĩ giới tính là rào cản khi bản thân có trình độ, năng lực và cố gắng”, nữ Bí thư Chi bộ chia sẻ.

Thành thạo về công nghệ thông tin, Lo Thị Nang trong vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Bí thư Đoàn thanh niên bản, là hạt nhân về chuyển đổi số trong công tác Đảng ở chi bộ và tích cực hỗ trợ các cơ quan chuyên môn cấp xã trong cập nhật dữ liệu dân cư, làm sạch dữ liệu đất đai, kích hoạt tài khoản định danh điện tử...

Là bản đặc thù nhưng phát triển đảng viên ở Chà Lắn không phải là “điểm nghẽn” như nhiều chi bộ miền núi khác. Chi bộ có 24 đảng viên, tỉ lệ đảng viên trẻ chiếm 87%. Hàng năm, chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kết nạp Đảng theo hướng độ tuổi ngày càng trẻ.

Bản Chà Lắn có 135 hộ dân nhưng có tới 97 hộ nghèo, còn lại là hộ cận nghèo, gia đình các đảng viên trong chi ủy cũng không phải là ngoại lệ. Giảm tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Địa hình đồi núi dốc, ít đất sản xuất, đất trồng lúa, điều kiện khí hậu không phù hợp chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, bởi vậy, tìm hướng phát triển kinh tế cho người dân là thách thức không nhỏ đối với cá nhân Bí thư Chi bộ Lo Thị Nang cũng như cấp ủy chi bộ.

Chi bộ bản Chà Lắn phấn đấu cuối năm sẽ có 20 hộ được đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo, cao hơn năm ngoái 4 hộ, trong đó có gia đình Bí thư Chi bộ Lo Thị Nang.

“Muốn đảng viên, bà con trong bản nghe theo, mình phải làm gương trước đã, nói suông không ai tin”, chị Nang cười. Chị Nang vay vốn để mở cửa hàng tạp hóa, đầu tư chăn nuôi. Xem xét kỹ các mô hình chăn nuôi, chị nhận thấy nuôi dê phù hợp với điều kiện khí hậu và nguồn thức ăn tự nhiên ở bản. Khởi đầu tuy nhiều khó khăn nhưng bước đầu cho mô hình phát triển kinh tế của nữ Bí thư Chi bộ này đang đi đúng hướng.

Theo chị Nang, một trong các tiêu chí giảm nghèo đa chiều là nhà ở đáp ứng tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, tường cứng, mái cứng). Trong bối cảnh nguồn lực của bà con nhân dân còn hạn chế, chi ủy chi bộ, ban quản lý bản đang nỗ lực kết nối, vận động các nguồn tài trợ để đẩy mạnh xóa nhà tạm trên địa bàn. Chị Nang tin tưởng khi an cư và được tạo điều kiện về sinh kế, bà con sẽ sớm ổn định cuộc sống, có thêm động lực để vươn lên thoát nghèo.

Bắc Lý là một trong những xã biên giới đặc biệt khó khăn của Nghệ An với hơn 95% đồng bào dân tộc Khơ Mú. Đặc thù về địa hình, diện tích, dân cư nên 11 bản còn lại giữ nguyên, chỉ thực hiện sáp nhập Huồi Cáng 1 và Huồi Cáng 2, thành bản Huồi Cáng.

Dù không có nhiều biến động về số bản nhưng để đảm bảo công tác quản lý, chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động ở cơ sở trong giai đoạn mới, đội ngũ cán bộ thôn, bản được Đảng ủy, UBND xã Bắc Lý kiện toàn, bám sát hướng dẫn của tỉnh về tiêu chí nhân sự.

Theo ông Lữ Quang Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Lý, việc bố trí nhân sự đảm nhận các vị trí chủ chốt ở bản, ngoài bám sát tiêu chí, hướng dẫn của tỉnh, địa phương đã triển khai nhiều bước quan trọng để phát huy dân chủ, bản lĩnh, trách nhiệm của đảng viên và tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao.

“Chúng tôi rà soát, thống kê trong các chi bộ, người hoạt động không chuyên trách ở xã những nhân tố đáp ứng các tiêu chí theo hướng dẫn của tỉnh, đề nghị các đoàn thể và bản bỏ phiếu tín nhiệm để lựa chọn nhân sự phù hợp.

Đội ngũ cán bộ bản, đảng viên trong chi bộ nếu đáp ứng các tiêu chí có thể đăng ký nguyện vọng. Trên cơ sở đó, xã đã lựa chọn, chỉ định nhân sự đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ tại cơ sở trong tình hình mới”, ông Hưng thông tin.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Bắc Lý lựa chọn được cán bộ đáp ứng các tiêu chí theo hướng dẫn của tỉnh không đơn giản. Nhiều trường hợp, xã phải vận động cán bộ bản tiếp tục làm việc, khó khăn ở đâu, xã hỗ trợ, đồng hành tháo gỡ.

Địa phương xác định trẻ hóa đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, kỹ năng về công nghệ thông tin để tạo “sức bật” cho các bản. Bởi vậy, quá trình xem xét, lựa chọn, bố trí nhân sự ở các bản, tiêu chí này được đặc biệt coi trọng. Mặc dù vậy, việc trẻ hóa cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, kế hoạch đề ra. Chỉ tính riêng về chức danh bí thư chi bộ, chỉ có 5/12 nhân sự nằm trong độ tuổi 9X, chiếm hơn 41,6%.

Sau sáp nhập 2 bản Huồi Cáng 1 và Huồi Cáng 2, chị Lo Thị Huyền (SN 1994), được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ bản Huồi Cáng. Chị Huyền cũng là nữ bí thư chi bộ bản duy nhất ở xã biên giới này.

Trước khi trở thành Bí thư chi bộ bản, chị Huyền là cán bộ hợp đồng Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Bắc Lý. Có kinh nghiệm trong công tác Đảng và phát triển đảng viên, chị Huyền bước vào vị trí, nhiệm vụ ở cơ sở với nhiều thuận lợi.

Tuy nhiên, từ vai trò tham mưu giúp việc sang thực thi, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, chị Huyền cũng gặp những khó khăn nhất định. Trong quá trình tiếp cận nhiệm vụ mới, chị luôn được Đảng ủy xã và Bí thư chi bộ 2 bản cũ hỗ trợ, chỉ dẫn từng bước.

Bản Huồi Cáng sau sáp nhập có 267 hộ dân, 47 đảng viên. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 50% người trong độ tuổi lao động và gần 10% đảng viên đang đi làm ăn xa. Đây cũng chính là khó khăn lớn nhất mà nữ bí thư chi bộ này phải đối mặt khi nhận nhiệm vụ mới.

“Nhiều trường hợp đảng viên đi làm ăn xa nhưng không có báo cáo, không hoàn thiện các hồ sơ cần thiết dẫn tới nguy cơ vi phạm quy định về sinh hoạt định kỳ và ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ của chi bộ, thu nạp đảng phí. Chi bộ phân công các đồng chí trong chi ủy theo dõi, giám sát đảng viên có ý định đi làm ăn xa để hướng dẫn viết đơn miễn sinh hoạt Đảng tạm thời, thống nhất hình thức đóng đảng phí phù hợp”, Bí thư Chi bộ bản Huồi Cáng chia sẻ.

Giữ đảng viên, người lao động ở lại quê hương xây dựng bản làng no ấm, chị Huyền trăn trở tìm hướng đi mới trong sản xuất cho người dân. Tuy nhiên, địa hình đồi núi dốc, khí hậu khắc nghiệt, đất sản xuất hạn chế... khiến bản gặp nhiều khó khăn trong xây dựng các mô hình phát triển kinh tế.

Với kiến thức của một cử nhân ngành kinh tế nông nghiệp, chị Huyền tìm thấy nhiều cơ hội trong phát triển chăn nuôi gia súc, phát triển diện tích cây bo bo. Để biến những dự định, kế hoạch đó thành thực tiễn đang là chặng đường dài, nhiều chông gai và thử thách đối với nữ bí thư chi bộ này.

Nội dung: Hoàng Lam

Thiết kế: Tuấn Nghĩa

24/08/2026 - 07:10