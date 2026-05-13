Nơi dự kiến làm bảo tàng lịch sử được điều chuyển sang khối hành chính

Ngày 12/5, ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, đã ký quyết định điều chuyển khu nhà đất số 24 đường Tố Hữu, phường Vỹ Dạ, từ Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế sang Văn phòng UBND thành phố quản lý, bố trí trụ sở làm việc. Đồng thời, việc bàn giao, tiếp nhận tài sản nêu trên phải hoàn thành trong vòng 30 ngày.

Khu nhà đất rộng hơn 20.000m2, với các khối nhà cao tầng, từng là trụ sở của UBND thành phố Huế, thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây. Từ ngày 1/1/2025, khi Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nơi đây được sử dụng làm trụ sở của quận Thuận Hóa (cũ). Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2025, khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phần lớn trụ sở UBND quận Thuận Hóa cũ tạm thời bỏ trống.

Khu nhà đất rộng hơn 20.000m2 sẽ được giao cho Văn phòng UBND thành phố Huế bố trí trụ sở làm việc (Ảnh: Thùy Trang).

Đến tháng 12/2025, UBND thành phố Huế đã có quyết định giao khu nhà đất này cho Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế quản lý, sử dụng làm cơ sở hoạt động sự nghiệp, trưng bày và bảo quản hiện vật.

Đầu năm 2026, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế đã gắn biển, tổ chức hội nghị tổng kết năm tại số 24 đường Tố Hữu và lên kế hoạch di dời hơn 33.000 hiện vật, trong đó có 2 bảo vật quốc gia, xác các loại máy bay, xe tăng, pháo,... từ trụ sở cũ tại số 268 Điện Biên Phủ về đây. Tuy nhiên, phương án này đã bị thay đổi.

Văn phòng UBND thành phố Huế có trách nhiệm phối hợp với Đảng ủy UBND thành phố Huế, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Cổng Thông tin điện tử thành phố Huế để xây dựng phương án sử dụng, bố trí trụ sở làm việc phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của khu nhà đất.

Đồng thời, Văn phòng UBND thành phố Huế phải hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất, xác định giá trị tài sản để hạch toán tăng, giảm tài sản theo quy định hiện hành và chi trả các chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến quá trình bàn giao, tiếp nhận tài sản.

Trước đó, Bảo tàng Lịch sử thành Huế đã có gần 50 năm đặt trụ sở tại di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn, nằm ở phía Đông Nam Đại nội Huế (phường Phú Xuân). Năm 2024, bảo tàng được di dời về khu nhà đất số 268 Điện Biên Phủ, vốn là trụ sở cũ của Tiểu đoàn 19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế, không gian tại đây chật hẹp, không đảm bảo cho việc trưng bày hiện vật.