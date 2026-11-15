Người dân ở ấp Phương Hòa đi bỏ phiếu từ rất sớm (Ảnh: Hồng Nhung).

Sáng 15/11, đông đảo người dân ấp Phương Hòa, xã Long Hưng, TP Cần Thơ phấn khởi đến nhà sinh hoạt cộng đồng để bỏ phiếu bầu Trưởng ấp và thành viên Ban Thanh tra nhân dân. Trong danh sách người ứng cử Trưởng ấp, ông Nguyễn Văn Bậm Trợn (SN 1983, Trưởng ấp lâm thời) nhận được nhiều sự quan tâm bởi cái tên đặc biệt và sự tín nhiệm của bà con địa phương.

Những lời khen cho ứng viên trưởng ấp

Ghi nhận tại nhà sinh hoạt cộng đồng ấp Phương Hòa, từ 6h30, khá đông người dân đã có mặt, vui vẻ trò chuyện và chờ đến giờ bỏ phiếu. Không khí bầu cử sôi nổi ngay từ đầu buổi sáng.

Cầm trên tay giấy mời, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng cho biết đã tranh thủ đi công việc từ sớm để kịp về tham gia bầu cử.

Chia sẻ về tiêu chí lựa chọn người đứng đầu ấp, bà Hằng cho rằng trưởng ấp trước hết phải là người có đức, có tài, biết chăm lo cho đời sống bà con.

"Tôi thấy chú Bậm Trợn đáp ứng các tiêu chí. Dù mới đảm nhận vị trí Trưởng ấp lâm thời sau sáp nhập thôn xóm, tôi nhận thấy chú là người có tâm, luôn quan tâm đến đời sống người dân", bà Hằng chia sẻ.

Tổ trưởng tổ bầu cử sinh hoạt nội quy trước khi cử tri bỏ phiếu (Ảnh: Hồng Nhung).

Theo bà Hằng, trước đây, khi còn ở ấp Phương Hòa 3 cũ (ấp Phương Hòa mới được sáp nhập từ ấp Phương Hòa 2 và ấp Phương Hòa 3), bà đã chứng kiến ông Bậm Trợn tích cực vận động người dân làm đường, góp phần thay đổi diện mạo địa phương.

Chung nhận xét, bà Nguyễn Thị Chọi cũng dành nhiều lời khen cho ứng viên này. Bà Chọi đã biết gia đình ông Bậm Trợn từ lâu, nhận xét cha mẹ ông hiền lành và ông cũng thừa hưởng tính cách ấy.

"Chú Bậm Trợn làm việc có trách nhiệm, chăm lo cho bà con. Thấy trường hợp nào khó khăn là chú tìm cách hỗ trợ", bà Chọi nói.

Chuyện thú vị về người đàn ông hiền khô mà tên "Bậm Trợn"

Không chỉ được người dân quan tâm bởi quá trình công tác ở địa phương, cái tên Nguyễn Văn Bậm Trợn của ứng viên này cũng khiến nhiều người chú ý.

Cử tri được cán bộ ấp phát phiếu bầu (Ảnh: Hồng Nhung).

Bà Đặng Thị Loan, vợ ông Bậm Trợn, kể rằng trước đây nhà bà và nhà chồng chỉ cách nhau một con sông. Thời gian đầu quen nhau, bà chỉ biết chồng tên Trợn, không ngờ phía trước còn có chữ lót là Bậm.

"Tên là vậy chứ anh ấy hiền và ít nói lắm", bà Loan vui vẻ tiết lộ.

Vợ chồng bà có 2 con gái. Con lớn 17 tuổi, hiện lên TPHCM phụ việc cùng người cậu; con nhỏ đang học lớp 8.

Những cử tri lớn tuổi được cán bộ ấp hướng dẫn tận tình trước khi bỏ phiếu bầu (Ảnh: Công Tuấn).

Theo bà Loan, thời gian gần đây, công việc ở ấp của chồng khá nhiều nên bà chủ động quán xuyến việc nhà nhiều hơn, tạo điều kiện để chồng dành thời gian giải quyết công việc chung.

Về phần mình, ông Nguyễn Văn Bậm Trợn cho biết cảm thấy rất vui khi được nhiều người quan tâm, hỏi thăm và động viên qua Facebook, điện thoại.

Các tri đặt nhiều kỳ vọng vào tân Trưởng ấp Phương Hòa (Ảnh: Hồng Nhung).

Trao đổi với phóng viên Báo Dân trí về công tác bầu cử tại địa phương, ông Nguyễn Thanh Điền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hưng, cho biết toàn xã có 11 ấp. Các ứng cử viên Trưởng ấp trong đợt này có tuổi đời trẻ hơn so với nhiệm kỳ trước.

Theo ông Điền, ngoài việc đáp ứng quy định về tiêu chuẩn, trình độ học vấn, ứng viên còn phải là người năng động, có uy tín trong nhân dân. Trước khi tổ chức bầu cử, địa phương đã thực hiện việc hiệp thương và lấy ý kiến người dân theo đúng quy định. Qua đó, ông Nguyễn Văn Bậm Trợn nhận được sự đồng thuận cao của bà con, được đưa vào danh sách ứng cử.

Bà Đặng Thị Loan, vợ ứng viên Nguyễn Văn Bậm Trợn tiết lộ về tính cách của chồng (Ảnh: Hồng Nhung).

Để bảo đảm quyền bầu cử của người dân, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bỏ phiếu. Với những trường hợp đi lại khó khăn hoặc ở khu vực vùng sâu, vùng xa, địa phương bố trí thùng phiếu phụ mang đến tận nơi, kể cả những khu vực người dân phải di chuyển bằng vỏ lãi.

Ngày 15/11, cử tri đại diện hộ gia đình tại 103 xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ tham gia bầu chọn 1.227 trưởng ấp, trưởng khu vực nhiệm kỳ 2026-2031. Một số địa phương đồng thời tổ chức bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường cùng nhiệm kỳ.

Ngoài ông Nguyễn Văn Bậm Trợn, tại Cần Thơ còn có một số ứng viên Trưởng ấp, Trưởng khu vực sở hữu những cái tên khá đặc biệt như ông Huỳnh Hello (SN 1993, ứng cử Trưởng ấp Ba, xã Tân Thạnh), bà Phan Vú Sửa (SN 1985, ứng cử Trưởng khu vực Phú Thuận, phường Hưng Phú) và ông Cái Văn Cọp (SN 1962, ứng cử Trưởng ấp Trường Phú, xã Nhơn Mỹ).