Người lao động được nghỉ hưu sớm trong nhiều trường hợp (Ảnh minh họa: Gia Bảo).

Cách tính mức lương hưu hằng tháng hiện được quy định tại Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội.

Đối với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75% (tương ứng với 30 năm đóng).

Đối với lao động nam, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng với 20 năm đóng. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75% (tương ứng với 35 năm đóng).

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng 15 năm đóng. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%.

Bảng tính mức hưởng lương hưu như sau:

Trong trường hợp người lao động nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động, mức lương hưu hằng tháng được tính theo cách trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2% (tức là bị trừ 2% mỗi năm).

Ngày 9/11, góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội tại phiên thảo luận của Quốc hội, đại biểu Hà Thị Anh Thư (Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi) đề nghị nghiên cứu điều chỉnh quy định này.

Đại biểu Anh Thư đề nghị nghiên cứu chính sách miễn hoặc giảm tỷ lệ trừ mức hưởng lương hưu đối với người đã đóng đủ số năm bảo hiểm xã hội để đạt tỷ lệ hưởng tối đa (75%) và gần đến tuổi nghỉ hưu.

Đề xuất trên được nhiều bạn đọc báo Dân trí đồng tình. Trong đó, bạn đọc Vũ Chính cho rằng: “Nhà nước nên xem xét cho người đã có thời gian nộp đủ 30-35 năm nhưng còn thiếu 3 năm tuổi thì nghỉ hưu không bị trừ, hoặc nếu tiếp tục tham gia nộp bảo hiểm xã hội thì mỗi năm được cộng thêm 1%-2% mức hưởng, để khuyến khích người nộp nhiều năm”.

Tuy nhiên, theo Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, người nghỉ hưu sớm chỉ bị trừ mức hưởng lương hưu trong trường hợp nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động, trong khi đó có rất nhiều trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định tại Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội thì không bị trừ lương hưu.

Cụ thể là những trường hợp sau:

Ngoài các trường hợp trên, Luật Nhà giáo còn quy định thêm một trường hợp được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ mức hưởng lương hưu là nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non.

Cụ thể, Khoản 2 Điều 26 Luật Nhà giáo quy định: “Nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường nhưng không quá 5 tuổi. Trường hợp có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi”.

Tại Điều 40, Luật Nhà giáo đã sửa đổi Điều 66 của Luật Bảo hiểm xã hội để bổ sung thêm trường hợp trên. Theo điều khoản bổ sung này, mức lương hưu hằng tháng của nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non khi nghỉ hưu sớm sẽ được tính như người lao động nghỉ hưu theo quy định tại Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội (những trường hợp nghỉ hưu sớm không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu).