9 nhóm công việc "nhạy cảm cao"

Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 28 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương.

Thông tư này quy định danh mục, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương.

Công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đông Thạnh, TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Thông tư này áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức làm việc tại các vị trí phải chuyển đổi theo quy định trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các cơ quan thi hành án dân sự và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí được xác định cụ thể với từng lĩnh vực công tác, dao động từ đủ 2 đến 5 năm.

Cụ thể, 9 nhóm lĩnh vực có yêu cầu định kỳ chuyển đổi công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp bao gồm: tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua - khen thưởng (chuyên trách) tại Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị thuộc Bộ, Cục Quản lý Thi hành án dân sự (THADS) và các cơ quan THADS địa phương; tài chính, quản lý ngân sách, tài sản, quản lý dự án đầu tư xây dựng (chuyên trách) tại Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Quản lý THADS, các đơn vị thuộc Bộ có tài khoản riêng; cơ quan THADS địa phương; giải quyết khiếu nại, tố cáo (chuyên trách) tại Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, Cục Quản lý THADS, các cơ quan THADS địa phương; giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các trường Cao đẳng Luật; ngoại giao tại Vụ Hợp tác quốc tế; thi hành án dân sự tại Cục Quản lý THADS và các cơ quan THADS địa phương; quốc tịch, nuôi con nuôi tại Cục Hành chính tư pháp; luật sư tại Cục Bổ trợ tư pháp; đăng ký biện pháp bảo đảm tại Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước.

Thông tư cũng đề cập đến 3 lĩnh vực tư pháp tại địa phương thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác: hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi; công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, quản tài viên; thừa phát lại.

Các trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác

Bộ Tư pháp cũng đã ban hành Quyết định số 849 về Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2026, có hiệu lực từ ngày 26/3.

Theo kế hoạch, việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, tạo điều kiện cho đội ngũ công chức, viên chức tiếp cận và thực hiện tốt các nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nâng cao năng lực công tác thực tiễn, trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc chuyển đổi cũng nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực tại các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; sắp xếp, bố trí công chức, viên chức phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo và nhu cầu thực tế của từng đơn vị; khắc phục tình trạng công chức, viên chức giữ một nhiệm vụ công tác quá lâu dẫn đến trì trệ, thiếu sự chủ động, sáng tạo.

Bộ Tư pháp yêu cầu việc chuyển đổi vị trí công tác phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ; bảo đảm khách quan, hợp lý, khả thi, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị.

Việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện theo kế hoạch và được công khai trong cơ quan, đơn vị.

Trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác bao gồm: Công chức, viên chức đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật; đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên hoặc đang biệt phái.

Trường hợp này cũng bao gồm công chức, viên chức nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác.

Kế hoạch nêu rõ không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.