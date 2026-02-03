Những ai được nhận chính sách đặc thù mức 600.000 đồng/người dịp Tết

Ngày 3/2, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, Sở Nội vụ đã có hướng dẫn tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Cụ thể, quà tặng của Chủ tịch nước từ ngân sách Trung ương với mức 600.000 đồng/người, gồm các đối tượng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; Người hoạt động cách mạng từ 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên;

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ 81% trở lên; người có công giúp đỡ cách mạng; thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của 2 liệt sỹ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Đối tượng được nhận quà của Chủ tịch nước với mức 300.000 đồng/người, gồm: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 80%; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động;

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ 80% trở xuống; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; người có công giúp đỡ cách mạng; đại diện thân nhân liệt sỹ; người thờ cúng liệt sỹ (trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân).

Lãnh đạo UBND tỉnh và Công an tỉnh Cà Mau thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ khó khăn dịp Tết (Ảnh: Cổng TTĐTCM).

Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh sẽ tặng thêm quà 500.000 đồng/người từ ngân sách địa phương dành cho toàn bộ các đối tượng được nhận quà của Chủ tịch nước.

Cà Mau cũng tặng quà mức 600.000 đồng/người đến các đối tượng chính sách đặc thù của tỉnh (không thuộc diện tặng quà của Chủ tịch nước), gồm: Người thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng; người thờ cúng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

Vợ hoặc chồng liệt sỹ đã tái giá đang hưởng trợ cấp hằng tháng; thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất của thương binh, bệnh binh, lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, người nhiễm chất độc hóa học đã từ trần;

Đối tượng đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo 4 quyết định sau: Người hoạt động kháng chiến hưởng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

Người hoạt động kháng chiến hưởng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

Người hoạt động kháng chiến hưởng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

Người hoạt động kháng chiến hưởng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, mỗi người thuộc nhiều diện quà của tỉnh chỉ nhận một suất với mức cao nhất; người vừa nhận được quà của Chủ tịch nước, vừa thuộc diện đặc thù của tỉnh thì được hưởng đầy đủ theo từng chính sách.

Cà Mau yêu cầu tất cả quà Tết được chi trả bằng tiền mặt và đảm bảo kịp thời, công khai, hoàn thành trước ngày 10/2; tuyệt đối không để xảy ra sai sót, trùng lặp, khiếu nại.