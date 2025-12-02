Nhiều thị trường lao động ngoài nước phù hợp với lao động nghèo

Chương trình đưa lao động đi làm việc thời vụ ngành nông nghiệp

Chương trình đưa lao động đi làm việc thời vụ, nổi bật là hợp tác với Hàn Quốc, là chương trình giúp nông dân/lao động Việt Nam sang làm nông nghiệp ngắn hạn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhân lực của đối tác, với việc đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ vay vốn, đảm bảo quyền lợi (lương, chỗ ở), chống trung gian và khuyến khích về nước đúng hạn.

Chương trình góp phần giải quyết việc làm cho người lao động của các địa phương, tạo cơ hội cho người lao động học hỏi kinh nghiệm và tăng thêm thu nhập (sau khi về nước, người lao động tích lũy được thu nhập khoảng 80-100 triệu đồng).

Lao động Việt Nam đi theo Chương trình EPS đang làm nông nghiệp tại ruộng trồng rau cần tại Hàn Quốc (Ảnh: Châu Giang).

Hiện nay, nhiều địa phương đang tổ chức thí điểm chương trình này. Chương trình đã được chính quyền, địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho người lao động, đặc biệt là người lao động nghèo, lao động lớn tuổi và làm nông nghiệp có cơ hội đi làm việc, nâng cao thu nhập; một số địa phương có chính sách hỗ trợ cho người lao động vay vốn để trang trải chi phí xuất cảnh.

Phía Hàn Quốc cũng đánh giá cao hiệu quả của chương trình hợp tác lao động thời vụ, qua đó đã góp phần giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực nông nghiệp của các địa phương Hàn Quốc, đặc biệt là vào thời điểm vào vụ mùa.

Theo thống kê, nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc ngày càng cao. Trong những năm gần đây, Hàn Quốc cấp hạn ngạch trung bình 70.000-80.000 người/năm để đáp ứng nhu cầu lao động thời vụ ở vùng nông thôn và ngư nghiệp.

Ngày 24/6/2025, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định bổ sung 22.731 chỉ tiêu tiếp nhận cho đợt 2 năm 2025, sau khi đã tiếp nhận 72.698 người trong đợt 1, nâng tổng số chỉ tiêu lao động thời vụ lên 95.700 người trong năm 2025 cho 100 đơn vị hành chính (quận, huyện). Con số này tăng 41% so với năm 2024.

Các chương trình phi lợi nhuận như chương trình EPS, IMJapan

Chương trình EPS là Chương trình phi lợi nhuận được triển khai hợp tác theo thỏa thuận giữa Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam (nay là Bộ Nội vụ) và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc từ năm 2004.

Tham gia chương trình, người lao động chỉ cần đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn, kiểm tra tay nghề; nếu được chủ sử dụng lao động lựa chọn, người lao động chỉ phải đóng chi phí phái cử bao gồm (phí xin visa, đào tạo định hướng, vé máy bay) bằng tiền Việt tương đương 630 USD, ký quỹ 100 triệu tại Ngân hàng Chính sách xã hội (người lao động được nhận lại cả gốc và lãi sau khi về nước đúng hạn). Các quy trình thủ tục của chương trình được thực hiện công khai, minh bạch và trực tiếp tới người lao động.

Từ năm 2004 đến nay, Trung tâm Lao động ngoài nước đã phái cử 141.215 lượt người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc. Riêng trong 4 tháng đầu năm 2025, đã có 2.753 lượt lao động đi làm việc theo chương trình này. Việt Nam cũng là quốc gia dẫn đầu về số lượng lao động nhập cảnh vào Hàn Quốc làm việc theo Chương trình EPS.

Chương trình đưa thực tập sinh Việt Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (IM Japan) là chương trình phi lợi nhuận được thực hiện từ năm 2006 theo Thỏa thuận giữa Bộ LĐ-TB&XH (nay là Bộ Nội vụ) và Tổ chức Phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan).

Người lao động trúng tuyển sẽ tham gia các khóa đào tạo tại Cơ sở đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước trong thời gian từ 4 đến 8 tháng phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của các công ty tiếp nhận. Nếu trúng tuyển, người lao động sẽ phải tuân thủ và thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo trước phái cử đã được thống nhất giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và IM Japan. Thực tập sinh được đảm bảo các quyền lợi về lương, bảo hiểm, chỗ ở và hỗ trợ toàn diện từ IM Japan Việt Nam.

Đối với cả hai Chương trình EPS và IM Japan, sau khi kết thúc chương trình trở về nước, người lao động được hỗ trợ tìm việc làm tại Việt Nam thông qua Hội chợ việc làm dành riêng cho lao động EPS và IM Japan. Người lao động có thể tận dụng kinh nghiệm và tay nghề đã học để tìm kiếm việc làm mới tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Cả hai Chương trình trên đều được giao cho Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) là cơ quan duy nhất được giao thực hiện.

Theo ông Đặng Huy Hồng - Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), đây là các chương trình phái cử lao động có tay nghề, thực hiện theo hình thức phi lợi nhuận, người lao động có cơ hội làm việc theo các các ngành nghề đã được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, có cơ hội thăng tiến.

Bên cạnh đó, các chương trình hầu như miễn phí, người lao động được hỗ trợ hầu hết các chi phí đào tạo, vé máy bay, thậm chí được đài thọ chi phí sinh hoạt trong thời gian đào tạo tại Việt Nam, người lao động chỉ phải nộp chi phí nhỏ về hành chính, phái cử... Người lao động có cơ hội việc làm với thu nhập tốt, tương đương với người bản địa cùng vị trí. Đồng thời, sau khi về nước, những lao động này dễ dàng hòa nhập vào thị trường việc làm trong nước với mức thu nhập hấp dẫn.

“Các chương trình của Trung tâm lao động ngoài nước thực hiện theo hình thức phi lợi nhuận, chi phí đưa đi rất thấp, một số chương trình còn được đối tác tiếp nhận, chủ sử dụng lao động hỗ trợ chi phí đào tạo, ăn ở... nên đặc biệt phù hợp với người lao động khu vực miền núi, huyện nghèo, xã bãi ngang ven biển và đối tượng chính sách”, ông Đặng Huy Hồng nhấn mạnh.

Bảo Châu