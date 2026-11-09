Tọa đàm: "Thúc đẩy bình đẳng giới trong xây dựng nông thôn mới"

Bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới là những nội dung quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và bảo đảm phát triển nông thôn bền vững giai đoạn 2026-2030.

Thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới là một trong những điều kiện quan trọng để xây dựng nông thôn mới toàn diện và bền vững.

Nội dung này không chỉ góp phần bảo đảm quyền, cơ hội phát triển bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, nâng cao quyền tự chủ kinh tế và vai trò của phụ nữ trong gia đình, xã hội, mà còn hướng đến xây dựng môi trường sống an toàn, không có bạo lực.

Lao động nữ mưu sinh tại TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

Qua đó, mọi người dân đều có cơ hội tham gia, đóng góp và thụ hưởng thành quả phát triển, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn.

Trong giai đoạn 2021-2025, công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã được quan tâm triển khai gắn với các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Công nhân, người lao động tại TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Bước sang giai đoạn 2026-2030, yêu cầu này tiếp tục được cụ thể hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành kèm theo Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, ngày 24/8/2026, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 46/2026/QH16, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 trên cơ sở hợp nhất 4 Chương trình mục tiêu quốc gia trước đó.

Một nhà máy tại TPHCM với nhiều lao động nữ (Ảnh: Nguyễn Vy).

Trong giai đoạn mới, việc cụ thể hóa nội dung tiêu chí thành kế hoạch hành động, xác định trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và bảo đảm nguồn lực thực hiện có ý nghĩa quan trọng.

Để nhìn nhận lại giai đoạn 2021-2025, đồng thời tìm ra giải pháp thiết thực cho giai đoạn 2026-2030, báo Dân trí phối hợp cùng Vụ Công tác Thanh niên và Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ, tổ chức tọa đàm: "Thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030".

Báo Dân trí phối hợp cùng Vụ Công tác Thanh niên và Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ, tổ chức tọa đàm: "Thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030" (Ảnh: DT).

Tọa đàm có sự tham dự của bà Nguyễn Hồng Vân, Trưởng phòng Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ TPHCM; bà Nguyễn Thị Bích Châu - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dầu Tiếng, TPHCM và ThS Lê Hồng Ngọc Bích - Giảng viên Khoa Công tác xã hội - Trường Đại học Lao động - Xã hội.

Lao động nữ làm việc tại cơ sở sản xuất ở TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Ở phần 1 của tọa đàm, các diễn giả sẽ cùng nhìn lại kết quả triển khai công tác thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Phần 2 của tọa đàm đi sâu phân tích những rào cản đang ảnh hưởng đến việc thực hiện bình đẳng giới tại khu vực nông thôn, như định kiến giới trong gia đình và cộng đồng, những hình thức bạo lực trên cơ sở giới chưa được nhận diện đầy đủ, tâm lý e ngại lên tiếng của người bị bạo lực và khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ.

Công nhân làm việc tại nhà máy may mặc ở TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Bên cạnh đó, các khách mời trao đổi về giải pháp thay đổi nhận thức, hành vi, huy động sự tham gia của nam giới và cộng đồng, hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền tự chủ kinh tế, phát triển sinh kế và thu nhập.

Ở phần cuối, các diễn giả tập trung thảo luận về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả công tác thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Kính mời độc giả theo dõi tọa đàm "Thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030" sẽ được phát sóng trực tiếp trên báo Dân trí từ 9h ngày 9/11.

Kính mời độc giả theo dõi...