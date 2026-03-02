Nguyên Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh làm Bí thư Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Sáng 2/3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định để ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thôi giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đồng thời điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn (Ảnh: Hải Nguyễn).

Tiếp đó, đại diện Đảng ủy Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương công bố quyết định của Ban thường vụ Đảng ủy Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.