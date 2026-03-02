Nguyên Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh làm Bí thư Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
(Dân trí) - Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, nguyên Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Sáng 2/3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định để ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thôi giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đồng thời điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.
Tiếp đó, đại diện Đảng ủy Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương công bố quyết định của Ban thường vụ Đảng ủy Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1979, quê ở Thanh Hóa.
Ông là Ủy viên Trung ương khóa XIII, có trình độ Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngành Ngân hàng tài chính.
Ông Tuấn là cán bộ đi lên và trưởng thành từ công tác Đoàn, từng trải qua nhiều vị trí như Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Đầu năm 2021, ông Tuấn trở thành Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.
Đến tháng 7/2022, ông được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.
Sau đó, tháng 7/2025, ông Nguyễn Anh Tuấn được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đến nay.