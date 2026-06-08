Người trúng tuyển viên chức có được bảo lưu hệ số lương đang hưởng?

Giáo viên tại TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Bà Kim Cương làm kế toán tại trường mầm non được 11 năm, hiện đang hưởng lương hệ số 3,33 và có bằng đại học Giáo dục tiểu học.

“Tôi đã trúng tuyển kỳ thi viên chức giáo viên tiểu học, đang đợi quyết định phân công. Xin hỏi, tôi có được bảo lưu hệ số lương khi chuyển sang giáo viên tiểu học không, và có phải tập sự 12 tháng không?”, bà Kim Cương hỏi.

Theo Bộ Nội vụ, Nghị định số 85/2023/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức) quy định các trường hợp được tuyển dụng vào viên chức không phải thực hiện chế độ tập sự nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất là được bố trí làm công việc theo đúng chuyên ngành được đào tạo và theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ của công việc trước đây đã đảm nhiệm.

Thứ hai là thời gian công tác làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục thì được cộng dồn), bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Thời gian tập sự 1) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 9 tháng. 2) 9 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng. 3) 6 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp. 4) Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự. Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi người được tuyển dụng vào viên chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự. Nguồn: Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP

Đối với trường hợp đáp ứng điều kiện thứ nhất nhưng chưa đủ thời gian theo điều kiện thứ hai thì thời gian đã công tác được trừ vào thời gian tập sự theo quy định.

Đối với các trường hợp không phải thực hiện chế độ tập sự được hưởng 100% tiền lương và các loại phụ cấp (nếu có).

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải cử viên chức tham gia khóa bồi dưỡng để hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp viên chức trước khi bổ nhiệm.

Về việc xếp lương khi chuyển sang làm giáo viên tiểu học, Bộ Nội vụ cho biết: “Theo quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP thì trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức theo quy định tại Nghị định này mà trước đó đã có thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) thì thời gian đó được tính làm căn cứ để xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định”.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị bà Kim Cương liên hệ cơ quan chức năng ở địa phương để được hướng dẫn, thực hiện theo quy định.