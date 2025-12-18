Người tài năng khu vực công có chính sách đãi ngộ xứng đáng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã ký văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi trước kỳ họp thứ 10 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù, linh hoạt nhằm thu hút, trọng dụng người tài năng.

Theo đó, cử tri đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, tham mưu Chính phủ xem xét ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, linh hoạt nhằm thu hút, trọng dụng người có tài năng.

Đồng thời, cử tri cũng mong muốn bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong cơ quan nhà nước tại các vùng khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Điều này nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, gắn bó lâu dài với địa phương.

Đã có quy định về cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ (Ảnh minh họa: Hoa Lê).

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, thể chế hóa chủ trương của Đảng về thu hút, trọng dụng người có tài năng trong hoạt động công vụ, Bộ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Cán bộ, công chức.

Trong đó, luật bổ sung quy định về cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ.

Cụ thể, có 2 nội dung thu hút chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và nguồn nhân lực chất lượng cao khác vào làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị.

Cùng với đó, luật cũng xác định đối tượng là người có tài năng trong hoạt động công vụ để có chính sách đãi ngộ xứng đáng nhằm giữ chân người có trình độ, năng lực.

Quy định cơ chế cho phép ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện một số nhiệm vụ của công chức, kể cả nhiệm vụ của vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý.

Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật như Nghị định 179/2024, Nghị định 103, 231, 249/2025, các quyết định khác...

Việc này nhằm bổ sung, hoàn thiện các quy định về tiêu chí, quy trình tuyển dụng, bố trí, sử dụng, chính sách đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ và nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm, nhất là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhất là công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), chip bán dẫn, an ninh mạng...

Từ đó, sẽ tạo động lực mạnh mẽ, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Như vậy, việc thực hiện tổng thể các chính sách được quy định tại các văn bản nêu trên sẽ bảo đảm cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng, ưu đãi góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã.

Bộ Nội vụ thông tin thực hiện Kết luận 205 của Bộ Chính trị, trong thời gian tới Bộ Nội vụ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan để xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội trong bố trí, sử dụng, đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức.