Nỗi mong chờ hơn nửa thế kỷ tìm người thân là liệt sĩ

Ngày 10/11, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Công an tỉnh Đắk Lắk và Công ty GeneViet tổ chức thu nhận mẫu ADN cho thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân đến địa điểm lấy mẫu giám định ADN (Ảnh: Trương Nguyễn).

Từ sáng sớm, nhiều gia đình đã được chính quyền địa phương và lực lượng công an hỗ trợ đưa đến địa điểm lấy mẫu, mang theo niềm hy vọng tìm lại tên tuổi cho những người thân đã hy sinh.

Trong số đó, chị Trần Thị Ngọc Ánh (49 tuổi, trú tại phường Tân An, Đắk Lắk) cùng em gái có mặt tại khu vực lấy mẫu ADN nhằm phục vụ việc xác định danh tính 4 người cậu ruột là liệt sĩ, hy sinh hơn 50 năm trước.

Chia sẻ về câu chuyện gia đình, chị Ánh cho biết bà ngoại có 10 người con, trong đó 2 người mất từ sớm và 4 con trai lần lượt ra chiến trường rồi mãi mãi không trở về.

Suốt hơn nửa thế kỷ, các thế hệ trong gia đình vẫn không ngừng tìm kiếm thông tin, mong một ngày có thể biết được phần mộ của 4 liệt sĩ để hương khói, tưởng nhớ.

Chị Trần Thị Ngọc Ánh làm thủ tục lấy mẫu giám định ADN để tìm danh tính của 4 cậu ruột là liệt sĩ (Ảnh: Trương Nguyễn).

"Gia đình bên ngoại chỉ còn mẹ ruột tôi ngoài 90 tuổi còn sống. Mẹ nay đã già yếu, nên tôi cùng em gái đến lấy mẫu ADN với hy vọng xác định được danh tính các cậu. Tôi chỉ mong một ngày không xa, gia đình sẽ nhận được tin vui", chị Ánh chia sẻ.

Ngoài 4 người cậu ruột, gia đình chị Ánh còn có 2 chú cũng là liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Người thân khác trong dòng họ của chị đã tham gia lấy mẫu ADN.

Theo chị Ánh, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau và sự mong ngóng của những gia đình có người thân hy sinh vẫn chưa bao giờ khép lại. Điều khiến chị day dứt nhất là chưa biết chính xác người thân đang nằm ở đâu.

"Tôi chỉ mong có ngày được thắp nén hương, được gọi tên của các chú, các cậu trước phần mộ", chị Ánh bộc bạch.

Người dân không ngừng hy vọng sớm xác định danh tính các liệt sĩ hy sinh hàng chục năm trước (Ảnh: Trương Nguyễn).

Việc được lấy mẫu ADN lần này mang ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình chị Ánh cũng như nhiều thân nhân liệt sĩ khác.

"Gia đình tôi rất phấn khởi và hy vọng. Đây không chỉ là một việc làm về khoa học mà còn thể hiện sự quan tâm, nghĩa tình sâu nặng đối với những người đã hy sinh và thân nhân ở lại", chị nói.

Cẩn trọng, tỉ mỉ trong lấy mẫu ADN để xác định danh tính liệt sĩ

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh đã khảo sát, thu thập thông tin của 12.308 liệt sĩ. Trong đó, 6.850 liệt sĩ đã xác định được danh tính, còn 5.458 liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Qua rà soát, có 1.473 liệt sĩ hiện không còn thân nhân để lấy mẫu ADN. Đối với 3.985 liệt sĩ chưa xác định được danh tính còn thân nhân đủ điều kiện thu nhận mẫu, tổng số thân nhân cần lấy mẫu là 4.346 người.

Cụ bà ngoài 80 tuổi bật khóc vì xúc động khi được lấy mẫu giám định ADN tìm danh tính của anh trai là liệt sĩ (Ảnh: Trương Nguyễn).

Trong đợt thu nhận đầu tiên, toàn tỉnh đã lấy được 2.422 mẫu sinh phẩm ADN. Ở đợt thứ 2, lực lượng chức năng dự kiến tiếp tục thu nhận 1.671 mẫu.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết khối lượng mẫu cần thu nhận, giám định rất lớn, đòi hỏi sự kiên trì, trách nhiệm và phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành, đơn vị.

Đại tá Hưng nhấn mạnh, quá trình thu nhận và xử lý thông tin phải được thực hiện thận trọng, tỉ mỉ bởi mỗi mẫu sinh phẩm đều gắn với niềm mong đợi, hy vọng của gia đình đã chờ đợi người thân suốt nhiều năm.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị tổ chức thu nhận mẫu ADN với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuân thủ đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn, chính xác. Các lực lượng cần tận tình, chu đáo, tạo sự yên tâm và tin tưởng cho thân nhân liệt sĩ khi tham gia lấy mẫu.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Trương Nguyễn).

Bên cạnh đó, các đơn vị phải tiếp tục rà soát, làm sạch thông tin thân nhân liệt sĩ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, thống nhất, phục vụ lâu dài cho công tác đối sánh và xác định danh tính liệt sĩ.

"Đối với lực lượng công an đây không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, mà còn là một công việc mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn với tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của lực lượng đối với các anh hùng liệt sĩ cùng các gia đình có công với cách mạng", Đại tá Hưng nhấn mạnh.