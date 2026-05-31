Người nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ có thể nghỉ việc để hưởng lương hưu ngay

Tại chương trình giao lưu cùng Bảo hiểm xã hội TPHCM tháng 5/2026, ông Bảo hỏi: “Người lao động bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì cần điều kiện gì để được hưởng lương hưu?”.

Trả lời ông Bảo, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm xã hội TPHCM, cho biết trường hợp ông hỏi được quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo đó, người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao khi nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu.

Căn cứ quy định trên, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh hướng dẫn: “Như vậy, người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao thì không phụ thuộc vào độ tuổi mà chỉ cần đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 15 năm là được hưởng lương hưu”.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, Trưởng phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội TPHCM, người nghỉ hưu trong trường hợp trên có thể nghỉ hưu ở bất cứ độ tuổi nào, dù sớm hơn tuổi nghỉ hưu quy định cũng không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.