Ngày 12/11, chính quyền xã Hải Lộc (Nghệ An) cùng thân nhân và đông đảo người dân trọng thể tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Phan Anh Tiến.

Trước đó, vào ngày 11/11, mặc dù trời chuyển rét, gió lạnh nhưng hàng trăm người dân, cựu chiến binh cầm cờ Tổ quốc đứng hai bên đường để đón người con ưu tú của quê hương xóm Bắc Sơn, xã Hải Lộc, trở về sau hơn nửa thế kỷ xa cách.

Đông đảo người dân cầm cờ Tổ quốc đứng 2 bên đường đón liệt sĩ Phan Anh Tiến trở về quê hương (Ảnh: Thanh Tâm).

Tháng 5/1968, với thành tích học tập rèn luyện xuất sắc tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, sinh viên Phan Anh Tiến (SN 1942, quê xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc cũ, nay là xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) vinh dự là 1 trong 18 người được tuyển chọn chuyển sang làm y sĩ quân đội.

Sau 3 tháng huấn luyện tại Thanh Hóa, anh biên chế vào Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 2, Quân khu 5, phục vụ chiến đấu tại chiến trường B.

Thiếu úy - y sĩ Phan Anh Tiến ngã xuống trong một trận đánh tại Mặt trận Tây Nguyên ngày 3/5/1972, khi đang nỗ lực cứu chữa cho thương binh.

Người quân y sĩ Phan Anh Tiến ngã xuống khi chưa kịp lập gia đình, hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân và hoài bão cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Lộc, khẳng định: “Sự hy sinh của liệt sĩ Phan Anh Tiến là tổn thất vô cùng to lớn đối với gia đình, dòng tộc; quân đội mất đi một chiến sĩ quân y kiên trung, dũng cảm. Máu đào của đồng chí đã tô thắm thêm những chiến công hiển hách của Quân đội nhân dân Việt Nam, làm rạng danh truyền thống anh hùng bất khuất của quê hương”.

Liệt sĩ Phan Anh Tiến trở về quê hương sau hơn nửa thế kỷ xa cách (Ảnh: Thanh Tâm).

Anh Phan Ngọc Chung (54 tuổi, cháu ruột trực tiếp thờ cúng liệt sĩ Phan Anh Tiến) cho biết, trong suốt nhiều năm, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không xác định được nơi an táng hài cốt của chú.

Năm 2012, gia đình nhận được công văn của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thông tin liệt sĩ Phan Anh Tiến được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi).

“Đến nay, gia đình mới có điều kiện đón chú về. Gia đình rất cảm động và thấy ấm lòng bởi tình cảm lãnh đạo địa phương và nhân dân dành cho chú trong thời khắc đón chú trở về, yên nghỉ trong lòng đất mẹ”, anh Chung chia sẻ.

Sau lễ truy điệu trọng thể, hài cốt liệt sĩ Phan Anh Tiến được di chuyển đến an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc (Nghệ An).