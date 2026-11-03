Chủ động kết nối, giúp đỡ lẫn nhau

Tại thôn Phượng Tường, xã Hoàng Hoa Thám, những buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau luôn rộn ràng tiếng nói cười. Sau những tiết mục văn nghệ do các thành viên biểu diễn, mọi người cùng trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe và phòng tránh bệnh thường gặp ở tuổi già.

Được thành lập năm 2025, CLB hiện có 55 thành viên. Theo bà Quách Thị Bình, Chủ nhiệm CLB, các hoạt động được duy trì trên nhiều lĩnh vực, từ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phát triển kinh tế đến văn hóa, văn nghệ và chăm sóc tại nhà.

Điều đáng chú ý là người cao tuổi không chỉ đến tham gia mà còn trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động. Ban Chủ nhiệm xây dựng nội dung sinh hoạt; các thành viên cùng duy trì đội thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền đôi nam, nữ và tổ tình nguyện viên chăm sóc tại nhà.

Các thành viên Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Phượng Tường, xã Hoàng Hoa Thám hướng dẫn chuyển đổi số (Ảnh: N. Khanh).

CLB còn phối hợp với Hội Người cao tuổi và trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, theo dõi tình trạng sức khỏe của hội viên. Những trường hợp ốm đau, neo đơn được các thành viên phân công thăm hỏi, hỗ trợ.

Với bà Đoàn Thị Hiền, hơn 70 tuổi, sống một mình tại thôn Phượng Tường, sự quan tâm ấy mang ý nghĩa đặc biệt. Những lần thành viên CLB đến thăm, hỏi han, giúp đỡ khi ốm đau hay đơn giản là ngồi trò chuyện khiến bà cảm thấy ấm lòng.

Bà Hiền chia sẻ, ở tuổi già, điều cần thiết không chỉ là cơm ăn, thuốc uống mà còn là có người quan tâm, chia sẻ. Từ khi tham gia CLB, bà vui vẻ hơn, có thêm bạn bè và cảm thấy mình không đơn độc.

Không chỉ nhận sự giúp đỡ, mỗi thành viên còn có thể đóng góp bằng khả năng của mình. Người khỏe mạnh tham gia hoạt động thể thao, tình nguyện; người có kinh nghiệm chia sẻ cách làm kinh tế, chăm sóc gia đình. Sự tương trợ hai chiều giúp các thành viên gắn bó và cùng tạo nên một cộng đồng gần gũi.

Tại xã Vũ Thư, phong trào sinh hoạt của người cao tuổi cũng diễn ra sôi nổi với khoảng 50 CLB văn nghệ, dân vũ, thơ, khiêu vũ, bóng chuyền hơi và liên thế hệ tự giúp nhau.

Ngày 27/9, gần 500 vận động viên cao tuổi đến từ 6 xã tham gia Hội thao Người cao tuổi năm 2026 tại xã Vũ Thư, tranh tài ở các nội dung bóng chuyền hơi, đồng diễn thể dục và khiêu vũ thể thao. Gần 100 vận động viên của địa phương tham gia và giành giải Nhất toàn đoàn.

Ông Phạm Huy Châu, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Vũ Thư cho biết, các CLB tạo môi trường để hội viên duy trì thói quen vận động, giao lưu, chia sẻ và thể hiện năng khiếu. Quan trọng hơn, đây là nơi người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp cho cộng đồng.

Phát huy vốn sống, kinh nghiệm của tuổi già

Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có hơn 630.000 hội viên người cao tuổi và 3.543 CLB các loại, trong đó có 128 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Các mô hình này không chỉ tạo sân chơi mà còn mở rộng cơ hội để người cao tuổi tham gia hoạt động xã hội, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ những người xung quanh.

Bên cạnh văn nghệ, thể thao, các CLB chú trọng chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ hội viên khó khăn và kết nối các thế hệ. Người có kinh nghiệm chia sẻ cách làm kinh tế; người có điều kiện dành thời gian thăm hỏi, hỗ trợ người neo đơn. Qua đó, người cao tuổi tiếp tục phát huy vốn sống và trách nhiệm với cộng đồng.

Công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh cũng được các cấp hội quan tâm thông qua phối hợp khám, tư vấn sức khỏe và hỗ trợ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong 9 tháng năm 2026, các cấp hội đã thăm hỏi trên 31.000 lượt người cao tuổi ốm đau, khó khăn.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh, thời gian tới, Hội tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động các CLB, phát triển thêm mô hình liên thế hệ tự giúp nhau, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy vai trò trong gia đình và cộng đồng.

Từ câu chuyện ở thôn Phượng Tường có thể thấy, giá trị của một CLB không chỉ nằm ở số lượng thành viên hay tần suất sinh hoạt mà còn ở tinh thần chủ động và sự gắn bó giữa những người tham gia. Khi được tạo điều kiện tổ chức hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau, người cao tuổi vừa được chăm lo, vừa tiếp tục khẳng định vai trò trong đời sống xã hội.

Một cuộc thăm hỏi người già neo đơn, một buổi tập thể thao hay hoạt động văn nghệ tưởng chừng giản dị nhưng đều góp phần xây dựng cộng đồng gắn kết. Ở đó, tuổi tác không làm mất đi khả năng cống hiến; trái lại, vốn sống và sự từng trải của người cao tuổi tiếp tục trở thành nguồn lực quý giá cho xã hội.

Hồng Thúy