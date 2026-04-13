Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

Sáng 13/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối từ điểm cầu chính tại Hội trường Ba Đình tới 36.323 điểm cầu tại các ban, bộ, ngành và điểm cầu tại các địa phương cơ sở với gần 2,2 triệu đại biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng…

Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ dự tại điểm cầu Trung ương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nguyễn Huy Hưng cùng lãnh đạo các đơn vị dự Hội nghị tại điểm cầu chính của Đảng ủy Bộ. Tại điểm cầu hội trường lớn, trụ sở Bộ Nội vụ số 8 Tôn Thất Thuyết và số 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm có 1.108 đảng viên ở các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ.

Tham dự hội nghị, các đại biểu được nghe các lãnh đạo quán triệt nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, cụ thể gồm các chuyên đề:

Chuyên đề “Quy định về thi hành Điều lệ Đảng” do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trình bày.

Chuyên đề “Nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng” do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh quán triệt.

Chuyên đề “Quy định về công tác tư tưởng, chính trị trong Đảng” do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết truyền đạt.

Chuyên đề “Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong giai đoạn mới” do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trình bày.

Chuyên đề “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, đầu tư công, vay và trả nợ công giai đoạn 5 năm 2026 – 2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số” do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị truyền đạt.

Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng.