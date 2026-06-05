Nghỉ hưu trong tháng 7 có được tăng lương hưu thêm 8%?

Nhân viên Bảo hiểm xã hội TPHCM tư vấn cho người lao động (Ảnh minh họa: BHXH TPHCM).

Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8%. Như vậy, những người bắt đầu hưởng lương hưu từ tháng 7/2026 có được tăng lương hưu thêm 8% trong đợt này không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Nghị định 162/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, việc điều chỉnh tăng thêm 8% là dựa trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026.

Bộ Nội vụ cũng vừa ban hành Thông tư số 14/2026/TT-BNV quy định chi tiết việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2026. Theo đó, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7/2026 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 x 1,08.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, chỉ những người đã hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ tháng 6/2026 trở về trước mới được điều chỉnh tăng thêm 8% dựa trên mức đã nhận trong tháng 6/2026.

Đợt tăng lương hưu gần đây nhất là vào ngày 1/7/2024 theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ. Thời điểm đó, Chính phủ quyết định điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2024 từ ngày 1/7/2024.

Sau khi có quyết định trên, nhiều người nghỉ hưu sau ngày 1/7/2024 cũng thắc mắc về việc mình không được điều chỉnh tăng lương hưu thêm 15%, thiệt thòi so với người nghỉ hưu từ tháng 6/2024.

Thời điểm đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải thích rõ: "Nghị định số 75/2024/NĐ-CP quy định tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng thêm 15% đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/7/2024".

Do đó, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, những trường hợp nghỉ hưu sau ngày 1/7/2024 không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 75/2024/NĐ-CP, tức là không được điều chỉnh tăng thêm 15%.