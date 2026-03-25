Nghệ An dự tính miễn, giảm tiền thuê trụ sở công dôi dư sau sắp xếp

UBND tỉnh Nghệ An đang lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân vào dự thảo quyết định quy định chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh.

Theo tờ trình của Sở Tài chính, việc ban hành chính sách này là cần thiết trong bối cảnh nhiều tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ vẫn chưa có trụ sở làm việc ổn định sau quá trình sắp xếp bộ máy hành chính. Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh có nhiều cơ sở xã hội hóa, hợp tác xã đang có nhu cầu lớn về thuê nhà, đất để làm trụ sở, nhà kho và cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

Nhiều trụ sở làm việc của các địa phương sau sáp nhập không được sử dụng gây lãng phí (Ảnh: Hoàng Lam).

Việc tận dụng quỹ nhà dôi dư không chỉ giúp các đơn vị chưa có trụ sở ổn định hoạt động mà còn khai thác hiệu quả tài sản công, tránh tình trạng nhà đất bỏ trống gây xuống cấp, lãng phí nguồn lực.

Theo phương án của dự thảo, các tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ chưa có trụ sở làm việc sẽ được miễn 100% tiền thuê nhà trong thời gian thuê.

Cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường được giảm tiền thuê nhà với mức giảm tương ứng phần tiền thuê đất trong cơ cấu giá thuê.

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác đáp ứng tiêu chí hỗ trợ theo Luật Hợp tác xã cũng sẽ được giảm tiền thuê nhà tương tự như nhóm cơ sở xã hội hóa khi thuê làm trụ sở, nhà kho, hoặc cửa hàng trưng bày sản phẩm.

Dự kiến, dự thảo quyết định này sẽ được trình UBND tỉnh Nghệ An xem xét thông qua trong tháng 4 tới.

Báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cho thấy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh dôi dư 382 cơ sở nhà đất. Tính đến hết tháng 1, địa phương này đã xử lý dứt điểm 47 cơ sở, còn 335 cơ sở nhà đất phải xử lý trong năm nay.