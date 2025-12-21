Nghệ An: Chi trả bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp kịp thời

Tạo được niềm tin, đảm bảo an sinh xã hội

Trong những năm qua, tỉnh Nghệ An luôn đảm bảo chi trả kịp thời chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN cho người lao động, thông qua việc các cơ quan chức năng, phối hợp kiểm tra, điều tra TNLĐ, xử lý vi phạm và hỗ trợ giải quyết chế độ một lần khi người lao động đủ điều kiện, nhằm giúp họ giảm bớt khó khăn và quyền lợi được đảm bảo.

Công tác quản lý và chi trả các chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, đúng chế độ theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của ngành.

Doanh nghiệp Nghệ An trang bị BHLĐ đầy đủ, đảm bảo ATVSLĐ cho công nhân (Ảnh: Thu Hương).

Năm 2025, BHXH Nghệ An tập trung đảm bảo chi trả kịp thời, thuận lợi các chế độ BHXH, trong đó có chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN, phấn đấu duy trì và nâng cao hiệu quả, áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Các chính sách hỗ trợ bảo hiểm TNLĐ, BNN được triển khai mạnh mẽ, giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận an sinh, đảm bảo an toàn và quyền lợi khi hưởng chế độ TNLĐ, BNN theo đúng Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Đến hết tháng 10, cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) Nghệ An đã giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN cho 233 lượt người, số tiền 4,365 tỷ đồng; quản lý và chi trả 2.572 lượt người, số tiền 40,678 tỷ đồng, qua đó đã tạo được niềm tin, hướng tới sự hài lòng của người tham gia và thụ hưởng chính sách, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với số người tham gia và thụ hưởng lớn, để tạo thuận lợi cũng như đảm bảo tính minh bạch, chính xác, kịp thời trong công tác chi trả, BHXH tỉnh Nghệ An đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết các chế độ BHXH.

Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với bưu điện trong công tác chi trả. Hàng tháng, thống nhất lịch chi trả, phối hợp kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chi trả tại các điểm chi trả.

Doanh nghiệp Nghệ An đảm bảo ATVSLĐ cho công nhân (Ảnh: Thu Hương).

Ông Hoàng Văn Minh - Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An - cho biết để thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ cho người lao động cũng như đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ trong công tác chi trả.

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, bảo hiểm TNLĐ, BNN cũng như tuyên truyền quy trình, thủ tục giải quyết các chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN, tăng cường các kênh thông tin hỗ trợ người tham gia và thụ hưởng chính sách, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động. Kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi, vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng lâu dài để ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, những hành vi gian lận để trục lợi BHXH...

Thực hiện chi trả chính sách kịp thời, đúng quy định

Bên cạnh việc chi trả trợ cấp cho người lao động, Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN còn dành kinh phí với số hàng tỷ đồng hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa rủi ro, chuyển đổi nghề nghiệp và phục hồi chức năng lao động. Chính sách này được thực hiện kịp thời, đúng quy định, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động khi không may gặp tai nạn trong quá trình làm việc.

Chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN được quy định cụ thể ở điều 41, điều 42 và điều 44 của Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. Theo đó, Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN là một quỹ thành phần thuộc Quỹ BHXH dùng để chi trả, hỗ trợ cho người lao động khi không may bị TNLĐ, BNN.

Chế độ TNLĐ, BNN nhằm chia sẻ gánh nặng, bù đắp một phần hoặc thay thế thu nhập của người lao động khi không may bị TNLĐ, BNN. Với ý nghĩa thiết thực đó, chính sách này đã tạo điểm tựa vững chắc, góp phần giúp rất nhiều NLĐ vượt qua lúc gặp rủi ro, khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp hay tai nạn.

Doanh nghiệp Nghệ An tập huấn ATVSLĐ cho công nhân (Ảnh: Thu Hương).

Cụ thể, người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện theo quy định và mất ít nhất 5% khả năng lao động do bị tai nạn lúc đang làm việc thì được hưởng trợ cấp tai nạn lao động.

Trường hợp bị suy giảm khả năng lao động 5-30% thì được hưởng trợ cấp một lần và trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

Trợ cấp phục vụ đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng quy định, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở. Người lao động cũng được hưởng BHYT khi nghỉ việc hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hằng tháng.

Điện lực Nghệ An đảm bảo An toàn lao động (Ảnh: Thu Hương).

Có thể khẳng định, khi tham gia BHXH bắt buộc, người lao động không chỉ được bảo vệ khi về già, ốm đau, thai sản mà còn là “chỗ dựa an toàn” khi chẳng may bị TNLĐ, BNN. Đây là chính sách nhân văn, giàu tính chia sẻ, không chỉ bảo vệ NLĐ mà còn góp phần ổn định xã hội và phát triển kinh tế bền vững.

Thực tế cho thấy, không ai mong muốn phải nhận trợ cấp từ các chế độ BHXH, đặc biệt là do tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp, bởi sức khỏe vẫn luôn là điều quý giá nhất đối với mỗi người.

Tuy nhiên, trong bối cảnh lao động ngày càng đa dạng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ, khi rủi ro không may xảy ra, chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước thông qua chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN đã trở thành chỗ dựa vững chắc, giúp người lao động vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Ngô Thu Hương