“Ngày nào danh tính liệt sỹ chưa tìm thấy chúng ta vẫn còn trăn trở!”

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ thành phố Đà Nẵng (Ban Chỉ đạo thành phố) vừa có thư ngỏ kêu gọi các đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhân dân tích cực cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ và địa điểm chôn cất liệt sỹ.

Trong thư, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và Ban Chỉ đạo thành phố gửi lời tri ân các cơ quan, hội cựu chiến binh, ban liên lạc, thân nhân liệt sỹ và người dân đã cung cấp thông tin, giúp lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hơn 1.000 hài cốt liệt sỹ đưa vào an táng tại các nghĩa trang.

Phần mộ liệt sỹ được các cán bộ lấy mẫu đánh dấu tại Đà Nẵng (Ảnh: Quân khu 5).

Theo Ban Chỉ đạo thành phố, việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là “mệnh lệnh từ trái tim”, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc đối với những anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hiện nay, trên địa bàn Đà Nẵng vẫn còn hàng nghìn liệt sỹ chưa được tìm thấy, quy tập. Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ”, thành phố được giao tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sỹ và lấy mẫu sinh phẩm hơn 26.000 phần mộ liệt sỹ chưa xác định thông tin để giám định ADN.

Ban Chỉ đạo thành phố cho biết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ sẽ được làm thường xuyên, lâu dài, nhưng ngày càng gặp nhiều khó khăn do nguồn thông tin hạn chế, trong khi địa hình và hiện trạng nhiều khu vực đã thay đổi theo thời gian.

“Thời gian không chờ đợi chúng ta! Ngày nào danh tính của các liệt sỹ chưa được tìm thấy chúng ta vẫn còn trăn trở, day dứt, lòng chưa yên!”, đại diện Ban Chỉ đạo thành phố viết trong thư ngỏ.

Ban Chỉ đạo thành phố kêu gọi các cơ quan, tổ chức và người dân tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến liệt sỹ, mộ liệt sỹ. Mỗi thông tin được chia sẻ không chỉ giúp sức cho việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ mà còn là nghĩa cử tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.