Nền công vụ nhiều màn hình song song, cán bộ vẫn… rà tay nghìn hồ sơ

...Trên bàn của ông Tuấn chất đầy những tập giấy dày, bên cạnh là danh sách hàng nghìn tài khoản ngân hàng cần đối chiếu để đảm bảo việc chi trả trợ cấp không sai sót.

"Phải so từng chi tiết với dữ liệu trên Sở. Có khi chỉ lệch 1-2 chữ trong tên liệt sỹ là thông tin không khớp, tôi buộc phải rà lại từ đầu. Rồi nhiều cụ cao tuổi nhờ con cháu nhận tiền, lúc đăng ký một tài khoản, lúc lại đổi tài khoản khác mà không báo. Mỗi lần chi trả là tôi phải kiểm tra xem tài khoản còn hoạt động không, liên hệ ngân hàng, rồi gọi lại cho thân nhân để xác nhận. Làm xong rồi mà đầu óc vẫn chưa dứt ra được, về nhà vẫn nghĩ đến công việc", ông kể.

Trước khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, ông phụ trách mảng người có công và an sinh xã hội, làm việc với thương binh, thân nhân liệt sỹ, người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, hộ nghèo.

Sau sắp xếp, ông phải kiêm thêm việc kế toán, thậm chí có thời điểm đảm nhiệm cả lĩnh vực giáo dục - những mảng hoàn toàn mới. "Phòng chỉ có 6 người, thiếu 2 biên chế so với định mức, nên việc dồn đống lên mỗi người", ông Tuấn giải thích.

Khó khăn không chỉ ở khối lượng việc lớn, mà còn ở độ vênh giữa công việc và năng lực. Nhiều nhiệm vụ yêu cầu truy xuất số liệu từ nhiều năm trước, trong khi người mới nhận việc chưa kịp nắm bắt đầy đủ. Ông phân trần: "Có những số liệu phải báo cáo từ 5 năm trước, mà mình mới nhận thì rất khó lần lại".

Câu chuyện tại Hải Phòng không phải cá biệt. Tại xã miền núi biên giới Sơn Hồng (Hà Tĩnh), chị Cao Thị Hải Thuận cũng rơi vào cảnh tương tự. Từ một công chức Văn hóa - Xã hội, chị được giao thêm mảng giáo dục và công nghệ thông tin - chuyển đổi số, những lĩnh vực ngoài chuyên môn. Những ngày đầu, sự "lệch pha" khiến chị nhiều lần lúng túng.

"Có những văn bản tôi đọc mà không hình dung được phải triển khai như thế nào", chị nhắc lại thời điểm liên tục nhận 6-7 chỉ đạo hỏa tốc trong một ngày.

Áp lực càng lớn khi quy mô xã mở rộng, đầu việc tăng nhanh trong khi nhân lực không đủ. Với diện tích hơn 200 km², dân số trên 8.400 người, Sơn Hồng hiện thiếu tới 17 cán bộ, nhiều lĩnh vực như xây dựng, thương mại - dịch vụ không có người phụ trách đúng chuyên môn.

"Cán bộ phải làm nhiều nhiệm vụ, bố trí không đúng chuyên môn nên tiến độ giải quyết công việc bị chậm lại", Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thành Đồng nói.

Trong bối cảnh đó, bộ máy chỉ có thể vận hành nhờ sự tự xoay xở của những người ở tuyến đầu. Chị Thuận chủ động học hỏi đồng nghiệp, tìm đến cán bộ ngành dọc, thậm chí liên hệ trực tiếp với Sở Giáo dục và Đào tạo để xin hướng dẫn. Sau 8 tháng, chị dần bắt nhịp được công việc. Nhưng áp lực chưa bao giờ thực sự vơi đi.

“Có lúc tôi rất áp lực, từng nghĩ đến việc xin nghỉ. Nhưng nếu ai cũng bỏ cuộc thì công việc sẽ do ai làm”, chị trăn trở.

Nhìn từ góc độ nghiên cứu và đào tạo, TS Đoàn Văn Tình, Phó trưởng khoa Quản trị nhân lực, Học viện Hành chính và Quản trị công, cho rằng những gì đang diễn ra ở cấp xã không chỉ thể hiện sự quá tải về công việc, mà là những thay đổi căn bản về cách vận hành bộ máy.

"Việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không đơn thuần là phép trừ cơ học về bộ máy, mà thực chất là một cuộc cách mạng về tư duy quản trị. Khối lượng và độ phức tạp công việc tại cấp xã gia tăng đột biến đã tạo ra áp lực, bộc lộ khoảng trống lớn về năng lực thực thi. Vì vậy, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ này là yêu cầu vô cùng cấp bách", ông nói.

Theo TS Đoàn Văn Tình, điểm mấu chốt không nằm ở việc đào tạo nhiều hay ít, mà là thay đổi cách đào tạo và cách nhìn nhận vai trò của cán bộ cơ sở.

"Cán bộ cấp xã không thể giữ tư duy thừa hành sự vụ cũ, mà phải chuyển mạnh sang tư duy kiến tạo phát triển", ông nhấn mạnh, đồng thời cho rằng việc bồi dưỡng cần chuyển từ truyền thụ một chiều sang mô hình "đồng kiến tạo tri thức và giá trị mới".

Trong bối cảnh khối lượng công việc tăng đột biến, trong khi nhân lực không tăng tương ứng, ông cho rằng công nghệ và năng lực số không còn là lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc.

"Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã không tăng tỷ lệ thuận với công việc, nên bài toán này chỉ có thể giải quyết bằng năng lực số", ông nói, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cán bộ phải từ bỏ cách làm việc thủ công, chuyển sang môi trường điện tử và khai thác dữ liệu dùng chung.

Đồng tình với quan điểm này, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội cho rằng năng lực cần được nâng cấp rõ nhất hiện nay là năng lực sử dụng công nghệ và dữ liệu để tổ chức và xử lý công việc.

“Trong thực tế làm việc với nhiều địa phương, đặc biệt là Hà Nội, chúng tôi nhận thấy khối lượng công việc hành chính ngày càng lớn nhưng năng suất lao động chưa tăng tương ứng. Một nguyên nhân quan trọng là nhiều cán bộ, công chức vẫn xử lý công việc theo phương thức thủ công, chưa tận dụng được các công cụ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ phân tích, tổng hợp và chuẩn hóa thông tin.

Trong bối cảnh bộ máy đang tinh gọn, mỗi cán bộ sẽ phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ hơn trước. Vì vậy, nếu không nâng cao năng lực công nghệ và khả năng làm việc dựa trên dữ liệu thì rất khó để đáp ứng yêu cầu mới của bộ máy hành chính hiện đại”, ông nhấn mạnh.

Nam chuyên viên Phạm Phương Nam, 27 tuổi, công chức tại Lâm Đồng, cho biết anh cảm thấy may mắn khi khối lượng công việc tăng lên thì AI cũng kịp phát triển để hỗ trợ. "Tôi dùng AI mỗi ngày, nếu thiếu "người trợ lý ấy" thì công việc gần như không trôi được. Vấn đề bây giờ không phải là có nên dùng hay không, mà là dùng như thế nào", anh Nam quả quyết.

Theo anh, với những công việc như soạn thảo công văn hay xây dựng kế hoạch, việc sử dụng các công cụ như ChatGPT, Gemini giúp rút ngắn đáng kể thời gian. “Chỉ khoảng 30-40 phút là có thể có một bản dự thảo cơ bản, sau đó tôi rà soát, chỉnh sửa lại theo chuyên môn, chứ không dùng nguyên văn”, anh Nam chia sẻ.

Từ góc độ đào tạo, ông Phùng Văn Thuỳ, chuyên gia đã trực tiếp giảng dạy cho hơn 100 lớp cán bộ, công chức, nhận định năng lực ứng dụng AI của đội ngũ này đã cải thiện rõ rệt so với thời điểm bộ máy mới vận hành. Theo ông, điều thay đổi không nằm ở công việc, mà ở cách làm. “Nếu vẫn xử lý thủ công như trước thì không thể theo kịp tiến độ khi khối lượng việc gấp 4-5 lần”, ông nói.

Ông dẫn chứng, một cán bộ trước đây có thể mất 2-3 ngày để đọc và xử lý một hồ sơ, nhưng hiện nay, người đó có thể dùng AI để định hướng nội dung, đặt câu hỏi theo chuyên môn để yêu cầu công cụ hỗ trợ tóm tắt và gợi ý hướng xử lý. Bước chốt lại, cán bộ chỉ cần rà soát, hiệu chỉnh. Không chỉ rút ngắn thời gian, AI còn cho phép xử lý nhiều hồ sơ song song với nhiều "cửa sổ" (tab) làm việc trên máy tính cùng lúc, thay vì giải quyết tuần tự như trước.

Tuy vậy, theo ông Thuỳ, AI chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đặt đúng vào quy trình công việc. "Công cụ chỉ giúp cán bộ, công chức đi nhanh hơn, còn đúng hay không thì vẫn phải là con người làm chịu trách nhiệm", ông nhấn mạnh.

Từ thực tế triển khai, vị chuyên gia cho rằng bài toán hiện nay không còn là phổ cập công cụ, mà là chuẩn hóa cách tích hợp AI vào công việc thực tế. Việc ứng dụng AI chỉ hiệu quả khi cán bộ hiểu rõ quy trình công việc của mình, biết “dịch” quy trình đó thành câu lệnh và duy trì thói quen sử dụng thường xuyên. Ngược lại, nếu chỉ tiếp cận ở mức thử nghiệm, sử dụng rời rạc hoặc phó mặc cho AI, hiệu quả mang lại sẽ rất hạn chế.

"Sang năm 2026, với việc các hệ thống AI chuyển sang cơ chế làm việc tác nhân toàn diện, tức là khi người dùng đánh câu lệnh, AI có xu hướng giải quyết toàn bộ rồi mới trả lại kết quả (suy nghĩ lâu hơn, trả lời tốt hơn). Công chức, viên chức cần đóng gói quy trình chuyên môn của bản thân thành các kỹ năng (skill) để "bàn giao" cho AI thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy trình, quy chuẩn. Các đơn vị cũng cần có kế hoạch xây dựng bộ "skill" cho từng vị trí việc làm để tiến tới việc xây dựng một đội ngũ trợ lý AI "hiểu việc", ông nhấn mạnh.

Ở góc độ rộng hơn, AI đang dần trở thành một “hạ tầng làm việc mới” trong khu vực công, tương tự như tin học văn phòng trước đây. Trong bối cảnh bộ máy tinh gọn, khối lượng công việc gia tăng, việc làm chủ công cụ không còn là lựa chọn, mà là điều kiện để mỗi cán bộ có thể đáp ứng yêu cầu công việc.

Nội dung: Hằng T. Nguyễn, Dương Nguyên, CTV

Thiết kế: Vũ Hưng

11/04/2026 - 06:00