Các nhóm tiêu chí cần tập trung triển khai

Tại tọa đàm "Thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030", bà Nguyễn Hồng Vân, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ TPHCM, đã đề cập đến những nhiệm vụ trọng tâm địa phương cần triển khai trong thời gian tới.

Theo bà Nguyễn Hồng Vân, Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới được ban hành theo Quyết định 51 của Thủ tướng Chính phủ đã đưa nội dung bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới vào tiêu chí số 6. Để hướng dẫn thực hiện nội dung này, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 2558 về công tác bình đẳng giới.

Tọa đàm "Thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030" do báo Dân trí phối hợp cùng Vụ Công tác Thanh niên và Bình đẳng giới (Bộ Nội vụ) tổ chức (Ảnh: Nam Anh).

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ TPHCM đã tham mưu ban hành văn bản triển khai đến UBND các xã, phường và cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời hướng dẫn về tài liệu minh chứng, cách thức thu thập thông tin và đánh giá kết quả thực hiện, bao gồm cả các chỉ số định lượng và định tính.

Nội dung này được cụ thể hóa thành 5 tiêu chí chính.

"Tiêu chí thứ nhất là sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo. Theo đó, cần có cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo UBND cấp xã, với tỷ lệ ít nhất 25%; đồng thời, có phụ nữ tham gia các chức danh lãnh đạo, quản lý tại địa phương", bà Nguyễn Hồng Vân cho biết.

Tiêu chí thứ hai là sự tham gia của phụ nữ trong các mô hình phát triển kinh tế nông thôn, như hợp tác xã, dự án giảm nghèo và mô hình liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm. Các mô hình này phải bảo đảm tỷ lệ phụ nữ tham gia ít nhất 40%.

Tiêu chí thứ ba liên quan đến công tác truyền thông. Theo yêu cầu, mỗi quý, địa phương phải có ít nhất 4 tin, bài tuyên truyền về bình đẳng giới. Để đánh giá kết quả, địa phương cần lưu trữ thông tin về thời gian đăng tải, nội dung bài viết hoặc các tài liệu làm minh chứng.

Bà Nguyễn Hồng Vân, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Tiêu chí thứ tư là hỗ trợ người bị bạo lực. Mỗi xã, phường phải có ít nhất một điểm tạm lánh.

Điểm này có thể được bố trí tại trụ sở UBND cấp xã, cơ sở y tế hoặc nhà của người dân có uy tín, nhưng phải bảo đảm có đầu mối liên hệ, đường dây nóng để người dân tìm kiếm hỗ trợ khi bị bạo lực. Đồng thời, điểm hỗ trợ phải thực hiện được 3 nhóm nhiệm vụ chính: tiếp nhận, hỗ trợ tại chỗ; kết nối, chuyển gửi; truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân.

"Tiêu chí thứ năm là địa phương không có trường hợp bị cưỡng ép kết hôn hoặc tảo hôn. Đối với từng nhóm tiêu chí, hướng dẫn cũng đã nêu rõ yêu cầu và cách thức thực hiện để địa phương triển khai, báo cáo, đánh giá kết quả", bà Nguyễn Hồng Vân cho hay.

Theo bà, trong quá trình triển khai và đánh giá các tiêu chí này, địa phương có thể gặp những khó khăn, thách thức nhất định.

"Mục tiêu không chỉ giúp các xã đạt được những con số, chỉ tiêu, mà còn hướng đến phát triển toàn diện, bảo đảm phụ nữ và nam giới có cơ hội bình đẳng trong tham gia, đóng góp và cùng thụ hưởng thành quả của quá trình xây dựng nông thôn mới", bà Nguyễn Hồng Vân phân tích.

Nâng cao quyền năng của phụ nữ

Bà Nguyễn Hồng Vân cho rằng trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị liên quan, trong đó có Sở Nội vụ, cần tiếp tục phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Trước hết, cần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, đặc biệt là trong công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý.

"Theo báo cáo giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo trong chính quyền các cấp tương đối cao. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng phần lớn phụ nữ đảm nhiệm vị trí cấp phó, trong khi tỷ lệ nữ giữ chức vụ lãnh đạo cấp trưởng còn hạn chế.

Bà Nguyễn Hồng Vân chia sẻ tại tọa đàm (Ảnh: Nam Anh).

Vì vậy, thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao nhận thức và sự quan tâm của lãnh đạo các cấp trong công tác quy hoạch, tạo điều kiện để phụ nữ được đào tạo, bồi dưỡng và tham gia nhiều hơn vào các vị trí lãnh đạo trong chính quyền", bà Nguyễn Hồng Vân cho hay.

Bên cạnh đó, các địa phương cần quan tâm nâng cao nhận thức của chính phụ nữ về vai trò, năng lực và cơ hội phát triển của bản thân.

"Nhiều phụ nữ đang phải chịu nhiều áp lực. Có những trường hợp không phải không có năng lực, nhưng vì những áp lực vô hình từ gia đình nên đã từ chối cơ hội được đào tạo, đưa vào quy hoạch hoặc bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo cấp phòng. Đây là vấn đề chúng ta cần quan tâm trong thời gian tới", bà Nguyễn Hồng Vân nói.

Một nhiệm vụ khác là đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông. Sau sắp xếp, sáp nhập, TPHCM có địa bàn nông thôn với đặc điểm khác nhau giữa các vùng. Vì vậy, nội dung tuyên truyền cần được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

"Chẳng hạn, ở những khu vực miền núi hoặc nơi người dân còn duy trì nhiều tập quán truyền thống, cần quan tâm tuyên truyền về vấn đề tảo hôn, tự nguyện kết hôn. Trong khi đó, ở những khu vực nông thôn có nền kinh tế tiếp cận với đô thị, cần chú trọng hỗ trợ đào tạo nghề, phát triển kinh tế hợp tác xã. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy những mô hình hay của từng địa phương để nhân rộng", bà Nguyễn Hồng Vân chia sẻ.

Theo bà, các địa phương cần tăng cường trao đổi, tham khảo và nhân rộng những mô hình hiệu quả trong thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Đồng thời, cần thu hút nam giới tham gia thông qua các câu lạc bộ, cũng như khuyến khích người cha, người con cùng góp sức trong gia đình. Bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới phải được xác định là trách nhiệm chung của tất cả mọi người, không chỉ riêng phụ nữ.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là hoàn thiện cơ chế phối hợp và tổ chức bộ máy. Trước đây, thành phố có mô hình Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở cấp tỉnh và cấp huyện.

Hiện nay, mô hình này không còn ở cấp huyện, trong khi tại cấp xã, phần lớn chỉ có cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Công việc chủ yếu vẫn do cán bộ kiêm nhiệm, chưa có vị trí chuyên trách. Nhiều cán bộ mới được điều chuyển sang lĩnh vực này nên cần thời gian tiếp cận, làm quen với công việc.

Phụ nữ, trẻ em tại xóm trọ ở TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Do đó, trong thời gian tới, cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác bình đẳng giới. Khi cán bộ có nhận thức đầy đủ và hiểu rõ vấn đề, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân mới có thể đạt hiệu quả sâu rộng hơn.

Cùng với đó, cần hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, công an, y tế trong tiếp nhận, điều phối và hỗ trợ người bị bạo lực. Nếu các bên phối hợp không chặt chẽ, những mô hình như địa chỉ tin cậy sẽ khó phát huy đầy đủ vai trò hỗ trợ người dân.

Công tác phối hợp cũng cần được thực hiện trong thống kê số liệu. Hiện nay, mỗi ngành có thể áp dụng cách thống kê khác nhau. Vì vậy, các đơn vị cần phối hợp để bảo đảm số liệu về kết quả thực hiện chính xác, làm cơ sở đánh giá đúng tình hình, xây dựng và đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp.

Cuối cùng, cần quan tâm hỗ trợ và duy trì các điểm tạm lánh, bảo đảm đây thực sự là những địa chỉ đáng tin cậy chứ không chỉ là nơi người dân biết đến. Các điểm này phải có khả năng kết nối với những cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ khác, từ tư vấn tâm lý, pháp luật đến các hình thức trợ giúp cần thiết.

Bạo lực trên cơ sở giới là vấn đề nhạy cảm, khiến người dân thường e ngại khi tìm đến các địa chỉ hỗ trợ. Do đó, các địa phương cần tạo dựng niềm tin để người bị bạo lực sẵn sàng chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Đây là những yêu cầu đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành và cơ quan, đơn vị liên quan trong thời gian tới, nhằm thực hiện các chỉ tiêu về giảm nghèo, bình đẳng giới trong xây dựng nông thôn mới một cách thực chất, chứ không chỉ dừng lại ở những con số, kết quả cụ thể", bà Nguyễn Hồng Vân nói.