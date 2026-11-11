Trong 2 ngày 11 và 12/11, tại tỉnh Sơn La, Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới (Bộ Nội vụ) phối hợp UBND tỉnh Sơn La tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và lồng ghép giới trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Lớp tập huấn có sự tham dự của bà Lương Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ Sơn La; ông Nghiêm Xuân Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới (Bộ Nội vụ) cùng lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị và gần 100 công chức cấp xã phụ trách công tác bình đẳng giới, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới (Bộ Nội vụ) Nghiêm Xuân Nam phát biểu tại lớp tập huấn (Ảnh: N.Síu).

Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Nghiêm Xuân Nam nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Hệ thống chính sách, pháp luật về bình đẳng giới từng bước được hoàn thiện, tạo cơ sở quan trọng để thúc đẩy thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhờ đó, công tác bình đẳng giới ở Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến năm 2025, Việt Nam có 13/20 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Trong lĩnh vực chính trị, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI đạt 30%, cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực.

Trong lĩnh vực kinh tế, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò, vị thế với tỷ lệ nữ làm chủ, điều hành doanh nghiệp đạt 28,2%. Lao động nữ có việc làm đạt khoảng 24,2 triệu người, chiếm 46,6% tổng số lao động có việc làm của cả nước.

Tuy nhiên, theo ông Nghiêm Xuân Nam, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bình đẳng giới vẫn còn không ít hạn chế, thách thức cần giải quyết.

Trong lĩnh vực lao động, việc làm, chất lượng việc làm và trình độ tay nghề của một bộ phận lao động nữ còn thấp. Tỷ lệ lao động nữ qua đào tạo vẫn thấp hơn nam giới; thu nhập bình quân của lao động nữ làm công hưởng lương cũng thấp hơn. Khoảng cách giới trong tham gia thị trường lao động chưa được thu hẹp như kỳ vọng, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và những thay đổi nhanh chóng của thị trường việc làm.

Các đại biểu được trang bị kiến thức, kỹ năng hữu ích giúp nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới trên địa bàn (N.Síu).

Đặc biệt, tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, bạo hành và xâm hại phụ nữ, trẻ em gái vẫn diễn biến phức tạp. Sự chia sẻ trách nhiệm giữa nam giới và phụ nữ trong công việc gia đình, lao động không được trả công còn mất cân đối. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cũng tiếp tục đặt ra những vấn đề cần quan tâm trong quá trình thực hiện chính sách dân số và phát triển.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức hằng năm từ ngày 15/11 đến 15/12, nhằm thúc đẩy chuyển biến từ nhận thức đến hành động, từ cam kết đến việc làm cụ thể.

Qua một thập kỷ, các hoạt động đã lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, huy động sự tham gia của các cấp, ngành và toàn xã hội trong thực hiện chính sách về bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới, bảo đảm cơ hội bình đẳng trong lao động, sáng tạo, cống hiến và thụ hưởng thành quả phát triển đất nước.

Đáng chú ý, sau khi Quốc hội quyết định tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 theo Nghị quyết số 46/2026/QH15 ngày 24/8/2026, bình đẳng giới tiếp tục được xác định là một nội dung quan trọng của chương trình mới.

Đây là cơ sở để các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại từng địa phương.

Tại lớp tập huấn, các chuyên gia đã cung cấp các kiến thức cơ bản về bình đẳng giới; kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; hướng dẫn lồng ghép giới trong triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 tại địa phương.

Thông qua tập huấn, các đại biểu được trang bị kiến thức, kỹ năng hữu ích giúp nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới trên địa bàn; triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyễn Síu