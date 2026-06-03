Mức tăng của loạt chế độ tri ân người có công tại Hà Nội từ 1/7

HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết mới quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của các Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày và nội dung, mức tặng quà của thành phố vào các dịp lễ, Tết. Nghị quyết thay thế Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND, trong đó nhiều chế độ dành cho người có công được điều chỉnh tăng đáng kể.

Một trong những thay đổi nổi bật là mức quà tặng đối với các đối tượng người có công nhân dịp Tết Nguyên đán.

Theo nghị quyết, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 (lão thành cách mạng); người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (tiền khởi nghĩa) sẽ được thành phố tặng quà bằng tiền mặt 10 triệu đồng mỗi người vào dịp Tết Nguyên đán.

Mức hỗ trợ này cao hơn nhiều so với quy định trước đây, khi nhóm đối tượng trên nhận quà Tết 2 triệu đồng mỗi người.

Nhiều chế độ dành cho người có công được điều chỉnh tăng đáng kể (Ảnh: Phương Quyên).

Tăng quà cho thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sỹ

Bên cạnh các nhóm người có công đặc biệt, thành phố cũng điều chỉnh tăng mức quà Tết đối với nhiều đối tượng chính sách khác.

Cụ thể, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên; bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng và đại diện thân nhân liệt sỹ sẽ được nhận quà Tết 3 triệu đồng mỗi người.

Trước đây, mức quà đối với các nhóm này là 2 triệu đồng.

Đáng chú ý, nghị quyết mới bổ sung thêm nhóm thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng vào diện được tặng quà Tết của thành phố. Nhóm này được nhận 1,5 triệu đồng mỗi người.

Người thờ cúng liệt sỹ cũng được nâng mức quà từ 1 triệu đồng lên 1,5 triệu đồng cho mỗi liệt sỹ.

Đối với dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, thành phố tiếp tục duy trì mức quà 10 triệu đồng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đại diện thân nhân liệt sỹ và một số đối tượng người có công khác được nhận 3 triệu đồng mỗi người.

Người thờ cúng liệt sỹ được tặng 1,5 triệu đồng cho mỗi liệt sỹ.

Dịp Quốc khánh 2/9, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 tiếp tục được nhận quà 10 triệu đồng mỗi người.

Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" được nhận quà 3 triệu đồng mỗi người.

Tăng gấp đôi hỗ trợ cho các Ban liên lạc tù đày

Nghị quyết mới cũng điều chỉnh mức hỗ trợ đối với hệ thống Ban liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, Ban Đại diện chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội được hỗ trợ kinh phí hoạt động 100 triệu đồng mỗi năm, tăng gấp đôi so với mức 50 triệu đồng trước đây.

Các hội viên của các Ban liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày được hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi người mỗi năm, thay cho mức 500.000 đồng trước đây.

Đối với các năm chẵn và năm tròn tổ chức hoạt động kỷ niệm, hội viên các Ban liên lạc cũng được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng mỗi người, ngoài khoản hỗ trợ thường xuyên hằng năm.

Ngoài ra, Hà Nội bổ sung Ban liên lạc Nhà tù Xam Khê vào danh sách các Ban liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày được hưởng chính sách hỗ trợ, thay thế Nhà tù Sơn La do không còn hội viên.

Theo UBND TP Hà Nội, việc điều chỉnh chính sách nhằm bảo đảm tương quan với mức tăng của lương cơ sở, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong những năm gần đây.

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ thăm hỏi, tặng quà trong các dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Quốc khánh 2/9, Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu theo nghị quyết mới dự kiến hơn 1.233 tỷ đồng mỗi năm, tăng khoảng 453 tỷ đồng so với chính sách hiện hành.