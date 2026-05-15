Mức phạt hành vi cho người khác mượn thẻ BHYT từ ngày 15/5

Từ ngày 15/5, Nghị định số 90/2026/NĐ-CP (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế) chính thức có hiệu lực, quy định nhiều mức xử phạt nghiêm khắc đối với vi phạm trong lĩnh vực này.

Trong đó, tại Mục 5 của nghị định quy định các hành vi vi phạm hành chính về BHYT liên quan đến người tham gia BHYT như: Chậm đóng BHYT; đưa người không thuộc trách nhiệm quản lý của tổ chức vào danh sách tham gia BHYT; sử dụng thẻ BHYT không đúng quy định…

Chậm đóng BHYT

Về hành vi chậm đóng BHYT, người sử dụng lao động không lập danh sách, lập danh sách không đầy đủ số người tham gia BHYT trong thời hạn quy định sẽ bị phạt tiền theo số lượng người lao động vi phạm.

Mức phạt thấp nhất là từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng khi vi phạm dưới 10 người lao động. Mức phạt cao nhất là từ 25 triệu đồng đến 35 triệu đồng khi vi phạm từ 1.000 người lao động trở lên.

Nếu người sử dụng lao động chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ số tiền phải đóng BHYT kể từ sau thời điểm đóng chậm nhất sẽ bị phạt tiền theo giá trị số tiền chưa đóng, đóng chưa đầy đủ.

Mức phạt thấp nhất là từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị dưới 5 triệu đồng. Mức phạt cao nhất là từ 25 triệu đồng đến 35 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 160 triệu đồng trở lên.

Trốn đóng BHYT

Về hành vi trốn đóng BHYT mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Nghị định 90/2026 quy định phạt cá nhân thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHYT mà không đóng với mức phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Đối với người sử dụng lao động không lập danh sách hoặc lập danh sách không đầy đủ số người phải tham gia BHYT sau 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định sẽ bị phạt tiền theo số người lao động vi phạm.

Mức phạt thấp nhất là từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng khi vi phạm dưới 10 người lao động. Mức phạt cao nhất là từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng khi vi phạm từ 1.000 người lao động trở lên.

Đối với người sử dụng lao động đăng ký tiền lương làm căn cứ đóng BHYT thấp hơn tiền lương quy định, hoặc không đóng, hoặc đóng không đầy đủ số tiền đã đăng ký BHYT sau 60 ngày kể từ ngày đóng BHYT chậm nhất theo quy định và đã được cơ quan có thẩm quyền đôn đốc thì mức phạt sẽ tính theo số tiền vi phạm.

Mức phạt thấp nhất là từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị dưới 5 triệu đồng. Mức phạt cao nhất là từ 35 triệu đồng đến 45 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 160 triệu đồng trở lên.

Cho người khác đóng BHYT không đúng quy định

Một hành vi mà các đơn vị sử dụng lao động có thể vô tình mắc phải là cho người không phải là người lao động của đơn vị đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại đơn vị (trong đó có BHYT) cũng được Nghị định 90/2026 xác định là vi phạm quy định về đưa người không thuộc trách nhiệm quản lý của tổ chức vào danh sách tham gia BHYT.

Mức phạt đối với đơn vị vi phạm hành vi này được xác định trên số thẻ BHYT vi phạm. Mức phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng tính trên mỗi thẻ BHYT trong trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ BHYT. Trong trường hợp đã sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT làm thiệt hại đến quỹ BHYT thì mức phạt là từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng tính trên mỗi thẻ BHYT.

Ngoài ra, người tham gia BHYT tại cơ quan, tổ chức không đúng quy định cũng bị xử phạt hành chính. Mức phạt là từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng tính trên mỗi người có thẻ BHYT nhưng chưa sử dụng thẻ BHYT để khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Mức phạt từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng tính trên mỗi người có thẻ BHYT đã sử dụng thẻ BHYT để khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Sử dụng thẻ BHYT của người khác

Đặc biệt, Nghị định 90/2026 quy định xử phạt đối với hành vi cho người khác mượn thẻ BHYT và cả hành vi sử dụng thẻ BHYT của người khác để khám bệnh, chữa bệnh.

Mức phạt đối với các hành vi này là từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng trong trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ BHYT.

Mức phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thẻ BHYT chiếm đoạt tiền BHYT dưới 10 triệu đồng, hoặc gây thiệt hại cho quỹ BHYT dưới 20 triệu đồng.