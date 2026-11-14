Lãnh đạo Chính phủ mới ký ban hành Nghị định số 400 quy định chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan công an nghỉ hưu.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2027; áp dụng với sĩ quan công an nghỉ hưu, bao gồm: sĩ quan có cấp bậc hàm cấp Tướng; sĩ quan nguyên là lãnh đạo cấp Tổng cục trở lên và cán bộ hoạt động cách mạng trước Tháng 8 năm 1945; sĩ quan nguyên là Cục trưởng và tương đương; nguyên là Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh; sĩ quan nguyên là Phó Cục trưởng và tương đương; nguyên là Phó Giám đốc Công an, lãnh đạo Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh...

Nghị định số 400 được ban hành đầu tháng 11 (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Sĩ quan công an nghỉ hưu được áp dụng chế độ này còn bao gồm sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá, Đại tá; sĩ quan nguyên là lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương; sĩ quan có cấp bậc hàm Thiếu tá, Trung tá; sĩ quan nguyên là chỉ huy cấp đội và tương đương; sĩ quan nguyên là chỉ huy Công an xã, phường, thị trấn, đặc khu; sĩ quan có cấp bậc hàm cấp Úy.

Nghị định cũng áp dụng đối với đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan công an nghỉ hưu.

Hỗ trợ 2 lần mức lương cơ sở khi mắc bệnh hiểm nghèo

Trong Nghị định số 400 có 4 nhóm chế độ, chính sách được đề cập, bao gồm: chế độ nghỉ dưỡng; chế độ chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo; chế độ thông tin và chế độ hỗ trợ tang lễ khi từ trần.

Về chế độ chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, sĩ quan công an nghỉ hưu lỡ mắc một trong các bệnh thuộc danh mục bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được khám giám định bệnh hiểm nghèo.

Nếu được Hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền kết luận mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi quý, các đối tượng được được hỗ trợ bằng 2 lần mức lương cơ sở.

Ngoài ra, khi điều trị nội trú ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, sĩ quan công an nghỉ hưu được đảm bảo tiền ăn bệnh lý chênh lệch so với tiền ăn cơ bản hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sĩ quan công an trước khi nghỉ hưu, đã được cấp có thẩm quyền công nhận mắc bệnh hiểm nghèo, khi thực hiện chế độ hưu trí được hỗ trợ hằng quý và chính sách theo quy định nói trên.

Trường hợp sĩ quan công an nghỉ hưu, đã được Hội đồng giám định y khoa kết luận mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng chưa được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định hưởng chế độ hỗ trợ mắc bệnh hiểm nghèo mà từ trần, thì đại diện thân nhân được hỗ trợ một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở.

Được hưởng tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng

Chế độ nghỉ dưỡng cho thấy một số quy định về mức tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng; phiếu mời nghỉ dưỡng và chế độ khi sĩ quan công an nghỉ hưu đi nghỉ dưỡng tại các nhà nghỉ dưỡng thuộc công an nhân dân.

Trong đó, tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng được thiết kế hưởng theo nhóm đối tượng. Mức tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng bằng với mức hưởng của sĩ quan giữ chức vụ lãnh đạo cấp cục và tương đương đang công tác hoặc sĩ quan có cùng cấp bậc hàm tương ứng theo quy định cụ thể. Khoản hỗ trợ này được chi trả trong quý I hằng năm.

Trường hợp sĩ quan công an nghỉ hưu bắt đầu thực hiện chế độ hưu trí (nhận lương hưu hằng tháng) từ tháng 1 hằng năm, thì được hỗ trợ tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng từ năm thực hiện chế độ hưu trí.

Trường hợp thực hiện chế độ hưu trí từ tháng 2 đến tháng 12 hằng năm, thì được hỗ trợ tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng từ năm sau liền kề của năm nghỉ hưu.

Trường hợp trong năm đã được hưởng tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng đối với sĩ quan đang công tác, thì khi thực hiện chế độ hưu trí, không được hưởng hỗ trợ tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng của năm đó.

Trường hợp đi định cư ở nước ngoài hoặc từ trần thì không được hưởng hỗ trợ tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng của năm sau liền kề.

Trường hợp vi phạm kỷ luật, pháp luật bị xử lý trong quý I hằng năm, nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này, thì từ năm vi phạm kỷ luật, pháp luật bị xử lý trở đi không được hưởng hỗ trợ tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng.

Trường hợp vi phạm kỷ luật, pháp luật bị xử lý từ quý II hằng năm trở đi thì từ năm sau liền kề không được hưởng hỗ trợ tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng.

Đối với phiếu mời nghỉ dưỡng, sĩ quan công an nghỉ hưu sẽ được cấp phiếu mời gia đình đi nghỉ tại các nhà nghỉ dưỡng thuộc công an nhân dân (bao gồm cá nhân sĩ quan và người thân), với số lượng và tần suất cụ thể tùy theo từng nhóm đối tượng.

Sĩ quan công an nghỉ hưu khi được mời đi nghỉ dưỡng được đảm bảo phòng nghỉ, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng kết hợp tham quan theo quy định; nộp tiền ăn cho nhà nghỉ dưỡng.

Trường hợp cá nhân tự túc, bảo đảm phương tiện đi nghỉ dưỡng thì được thanh toán tiền tàu xe theo giá cước ô tô vận tải hành khách công cộng thông thường cho quãng đường thực đi.

Trường hợp công an đơn vị, địa phương tự bảo đảm hoặc thuê phương tiện để đưa, đón sĩ quan công an nghỉ hưu đi nghỉ dưỡng tập trung tại các nhà nghỉ dưỡng theo từng đợt thì được hỗ trợ kinh phí mua xăng, dầu cho quãng đường thực đi.

Hưởng chế độ gặp mặt, thông tin tình hình

Đối với chế độ thông tin, sĩ quan công an nghỉ hưu được hưởng chế độ báo chí, chế độ gặp mặt, tặng quà, cung cấp thông tin, thông báo tình hình.

Với chế độ báo chí, một số đối tượng theo quy định được hỗ trợ tiền mua báo của ngành công an nhân dân.

Hằng năm, một số đối tượng theo quy định được tổ chức gặp mặt, thông tin tình hình trong dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Tết Nguyên đán.

Mức quà gặp mặt, thông tin tình hình đối với các đối tượng theo quy định do các đơn vị, địa phương quyết định, phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách của từng đơn vị, địa phương.

Mức hỗ trợ tang lễ bằng 10 lần tháng lương cơ sở

Chế độ hỗ trợ tổ chức lễ tang, xây mộ đối với sĩ quan công an nghỉ hưu từ trần thuộc đối tượng được tổ chức lễ tang cấp Nhà nước, lễ tang cấp cao thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Công an đơn vị, địa phương được hỗ trợ kinh phí khi chủ trì tổ chức lễ tang hoặc tham gia ban tổ chức lễ tang đối với sĩ quan công an nghỉ hưu khi từ trần, theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Cụ thể, đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, công an cấp tỉnh chủ trì tổ chức lễ tang được hỗ trợ bằng 10 lần mức lương cơ sở. Công an cấp xã hoặc đơn vị cấp phòng chủ trì tổ chức lễ tang được hỗ trợ bằng 5 lần mức lương cơ sở.

Đối với cơ quan được phân công tham gia ban tổ chức lễ tang được hỗ trợ bằng 1 lần mức lương cơ sở.