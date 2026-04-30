Lý do người được tiếp nhận vào công chức cần 5 năm công tác

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 170/2025 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức tiếp tục đề xuất quy định tiếp nhận vào công chức phải có điều kiện tối thiểu 5 năm công tác.

Liên quan đến nội dung này, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ) Nguyễn Xuân Tự cho biết, thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 170 quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Trong đó, nghị định quy định trường hợp có kinh nghiệm được tiếp nhận vào công chức phải có điều kiện là đủ 5 năm công tác trở lên.

Việc quy định điều kiện có 5 năm kinh nghiệm công tác tại Nghị định 170 và dự thảo sửa đổi, bổ sung là kế thừa các quy định trước đây của Luật Cán bộ, công chức 2008, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức 2019 và các văn bản liên quan của Chính phủ.

"Quy định điều kiện 5 năm công tác nhằm bảo đảm chất lượng cán bộ, công chức khi tiếp nhận với trường hợp đang công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ khác nhau vào làm công chức", ông Tự cho hay.

Ông cho biết thêm, theo quy định hiện hành, việc tuyển dụng công chức có các hình thức thi tuyển, xét tuyển và tiếp nhận. Còn quy định trên áp dụng với hình thức tiếp nhận các trường hợp có kinh nghiệm thực tiễn vào làm công chức.

Việc tiếp tục đề xuất duy trì quy định điều kiện tối thiểu 5 năm công tác, ông nhấn mạnh nhằm bảo đảm tính kế thừa, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong khu vực công.

Về tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận, Nghị định 170 quy định căn cứ vào tỷ lệ công chức cần bố trí theo từng vị trí việc làm, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng xem xét, tiếp nhận vào làm công chức đối với các trường hợp quy định nếu đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo Luật Cán bộ, công chức.

Trong đó có nhóm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước 1/7/2025; Đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 đăng ký hợp đồng lao động làm việc tại xã (trước 1/7/2025) vào làm việc tại xã (kể từ 1/7/2025) muốn được tiếp nhận vào công chức phải có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, nhóm trên phải có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận mới đủ điều kiện vào công chức.