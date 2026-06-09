Lương hưu từ 460.000 đồng/tháng lên mức hơn 9 triệu đồng qua 25 lần tăng

Hiện tại, mỗi tháng ông Trần Cần (ở phố Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội) nhận về 8,39 triệu đồng. Số tiền này có được nhờ hàng chục lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp qua các năm.

Làm việc cho một đơn vị xây dựng tại Hà Nội, ông có nhiều năm lăn lộn ở các công trường. Mỗi tháng đều đặn ông được trích phần lương theo quy định để đóng bảo hiểm xã hội. Trước khi nghỉ hưu, ông là chỉ huy trưởng công trường, nên thu nhập cũng được nâng lên.

“Tôi là chuyên viên bậc 3, mức lương cũng khá. Vì vậy, những tháng đầu tiên nhận được lương hưu hơn 460.000 đồng”, ông kể.

Ông Cần, bà Trâm đi ủy quyền nhận lương hưu hằng tháng (Ảnh: Hoa Lê).

Từ 1/7 tới đây lương hưu, trợ cấp tăng mức 8%, ông nhẩm tính sẽ được thêm 600.000 đồng, nâng tổng mức chế độ nhận được lên 9 triệu đồng/tháng. Thật may mắn khi vợ của ông là bà Phạm Thị Trâm (83 tuổi) cũng có lương hưu hằng tháng là 5,2 triệu đồng.

Hiện tại, mức lương hưu bình quân của những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 5,7 triệu đồng/tháng. Còn mức lương bình quân của người hưởng lương do Quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo là 6,7 triệu đồng/tháng.

“Được tăng lương hưu thì tốt quá rồi” bà cho biết, với số tiền hơn 13 triệu đồng lương hưu của cả hai ông bà cũng đủ trang trải chi phí sinh hoạt, ăn uống và thuốc men điều trị bệnh tật. Bà bị bệnh suy thận giai đoạn 3, vài tháng phải vào viện điều trị một lần nên cũng cần tính toán, co kéo với số lương hưu trên.

Nhờ có quá trình đóng góp, tích lũy từ khi còn trẻ, đến nay, ông bà đều có một khoản để lo cho tuổi già. Bà nói: “Con cái tôi cũng đều đang nuôi con ăn học nên cũng tốn kém. Chúng tôi có lương hưu để tự lo cho cuộc sống về già, không gây áp lực, gánh nặng lên các con”.

Ông Cần, bà Trâm là 2 trong số 2,4 triệu người có lương hưu, trợ cấp có mức từ 3 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng mỗi tháng, chiếm 80% so với tổng số hơn 3 triệu người hưởng lương lưu hiện nay, theo thống kê của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Với người hưởng lương, việc điều chỉnh lương hưu sẽ có ý nghĩa hơn khi lạm phát được kiềm chế (Ảnh: Hoa Lê).

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (64 tuổi) đưa mẹ là bà Vũ Thị Nhận (90 tuổi) đến điểm làm ủy quyền nhận lương hưu. Mấy năm trước bà Nhận còn minh mẫn nên vẫn có thể tự đi lĩnh lương hưu. Năm nay, chị Nhung được ủy quyền, nhận lương hưu thay mẹ.

Chị kể bà vốn là công nhân tại nhà máy dệt ở tỉnh Nam Định cũ (nay là Ninh Bình). Mất sức, bà về hưu sớm nên lương hưu thấp, qua rất nhiều lần tăng lương nay mới được 4 triệu đồng. Số tiền này buộc chị phải lên kế hoạch chi tiêu chi tiết từng khoản ăn uống, thuốc men điều trị bệnh loãng xương nặng, huyết áp của bà.

Chị Nhung là con duy nhất của bà Nhận. Song, mỗi tháng chị xoay xở tiền thuốc điều trị ung thư phổi lên tới 30 triệu đồng, với sự hỗ trợ của cả gia đình nhỏ của mình. Chị vốn là bác sĩ hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Ung bướu Trung ương. Với công việc đặc thù đầy áp lực, chị luôn phải sẵn sàng ứng phó trước những ca bệnh cận kề giữa sự sống, cái chết.

Thời điểm trước dịch Covid-19, chị được phát hiện mắc ung thư. Đến năm 2020, chị nghỉ làm, về hưu với đồng lương 8 triệu đồng/tháng. “Thêm được khoản nào, vui khoản đó”, chị kể, song vẫn còn nhiều băn khoăn khi giá cả thị trường tăng lên quá nhanh.

Phần lương hưu tăng, theo chị, vẫn khó bắt kịp sức tăng của nhiều mặt hàng thiết yếu. Chính vì vậy, ngoài khoản tiền thuốc men điều trị bệnh tật không thể thiếu, chị phải tự cắt bớt những chi tiết không thiết yếu trong gia đình.

Bên cạnh mức tăng chung 8%, Chính phủ còn có chính sách hỗ trợ riêng cho nhóm người nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995 đang hưởng lương hưu thấp. Với phương án tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp cho toàn bộ người hưởng thì dự tính chi lương tăng thêm so với năm 2025 là 10.773 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí tăng thêm đối với nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo ước là 2.013 tỷ đồng. Kinh phí tăng thêm đối với nguồn Quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo ước là 8.760 tỷ đồng.