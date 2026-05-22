Lương công chức ngành ngân hàng cao nhất hơn 20 triệu đồng từ 1/7
(Dân trí) - Từ ngày 1/7, mức lương của công chức ngành ngân hàng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới, trong đó người có hệ số cao nhất nhận hơn 20 triệu đồng/tháng.
Lương công chức làm việc tại các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2022/TT-NHNN (quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành ngân hàng).
Theo Điều 2 Thông tư 14/2022/TT-NHNN, chuyên ngành ngân hàng có 5 chức danh ngạch công chức, bao gồm: Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng; Kiểm soát viên chính ngân hàng; Kiểm soát viên ngân hàng; Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng; Nhân viên tiền tệ - kho quỹ.
Việc xếp lương các ngạch công chức ngành này được hướng dẫn thực hiện tại Điều 10 Thông tư 14/2022/TT-NHNN.
Căn cứ vào hướng dẫn trên, khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7 thì lương công chức ngành ngân hàng cao nhất là kiểm soát viên cao cấp bậc 6, đạt hơn 20 triệu đồng/tháng.
Cụ thể lương của 5 chức danh ngạch công chức ngành ngân hàng như sau: