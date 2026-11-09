Theo Luật Việc làm số 74/2025/QH15, người lao động đáp ứng đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo thời gian và mức hưởng luật định. Từ ngày 1/1/2026, việc giải quyết và chi trả thực hiện theo Luật Việc làm 2025 và Nghị định 374/2025/NĐ-CP.

Điều kiện hưởng và quy trình nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp

Để nhận trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần đáp ứng các điều kiện hưởng và nộp đủ hồ sơ trong thời hạn luật định. Việc chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, theo dõi phiếu hẹn và thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm đúng lịch sẽ giúp quá trình giải quyết, chi trả không bị gián đoạn.

Người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc hợp pháp; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ thời gian theo quy định; nộp đủ hồ sơ trong 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng hoặc chấm dứt làm việc; đồng thời không thuộc các trường hợp loại trừ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ.

Thông thường, người lao động phải có ít nhất 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trong 24 tháng trước khi nghỉ việc; riêng hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng, áp dụng điều kiện đóng đủ 12 tháng trong 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng.

Mức hưởng hằng tháng bằng 60% bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng đã đóng gần nhất trước khi chấm dứt hợp đồng, trong giới hạn luật định. Thời gian hưởng: đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng được hưởng 3 tháng; sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng được hưởng thêm 1 tháng, tối đa 12 tháng.

Quy trình giải quyết hồ sơ và chi trả có các mốc chính sau:

Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ chức dịch vụ việc làm công nơi có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định.

Bước 2: Tổ chức dịch vụ việc làm công xem xét, trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định hưởng trợ cấp trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (không phải thời hạn người lao động nhận được tiền).

Bước 3: Người lao động nhận quyết định hưởng theo hình thức trả kết quả tương ứng với cách nộp hồ sơ. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, cần đến nhận quyết định theo thời hạn ghi trên phiếu hẹn.

Bước 4: Bảo hiểm xã hội chi trả tiền trợ cấp trong thời hạn 5 ngày làm việc đối với tháng đầu tiên, hoặc hết thời hạn thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng đối với các tháng tiếp theo.

Lịch chi trả hàng tháng và hướng dẫn đăng ký tài khoản thẻ ATM để nhận trợ cấp thất nghiệp

Thời điểm nhận tiền không nên hiểu đơn giản là 5 ngày kể từ ngày người lao động cầm quyết định. Theo Nghị định 374/2025/NĐ-CP, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày người lao động hết thời hạn nhận quyết định hưởng trợ cấp hoặc hết thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng. Vì vậy, người lao động cần căn cứ vào phiếu hẹn, quyết định hưởng và lịch thông báo việc làm ghi trong quyết định để xác định kỳ chi trả.

Khoản mục Mốc thời gian theo quy định Lưu ý Chi trả trợ cấp Trong 5 ngày làm việc Tính từ khi hết thời hạn nhận quyết định hưởng hoặc hết thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng; không mặc định tính từ ngày nhận quyết định. Nhận quyết định (hồ sơ trực tiếp) Theo thời hạn ghi trên phiếu hẹn Nếu quá 3 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu hẹn mà không đến nhận, người lao động được coi là không có nhu cầu hưởng; việc hủy quyết định thực hiện theo trình tự tại Nghị định 374/2025/NĐ-CP. Thời hạn nộp hồ sơ Trong 3 tháng Tính từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định. Thời hạn xem xét, trình quyết định 15 ngày làm việc Tính từ ngày tổ chức dịch vụ việc làm công nhận đủ hồ sơ theo quy định. Không đến nhận tiền sau khi hết thời hạn hưởng Sau 3 tháng Nếu không đến nhận tiền và không thông báo bằng văn bản cho cơ quan bảo hiểm xã hội, người lao động được xác định không có nhu cầu; thời gian đóng được xem xét bảo lưu theo quy định.

Người lao động nên cung cấp chính xác thông tin tài khoản nhận tiền theo hướng dẫn của tổ chức dịch vụ việc làm công và cơ quan bảo hiểm xã hội; kiểm tra kỹ họ tên chủ tài khoản, số tài khoản và thông tin ngân hàng trước khi gửi. Không nên coi tài khoản ATM là điều kiện để được hưởng trợ cấp. Nếu không có tài khoản hoặc cần thay đổi phương thức nhận, người lao động nên liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội đang thực hiện chi trả để được hướng dẫn phương thức phù hợp.

Người lao động cũng phải thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng theo thời gian ghi trong quyết định hưởng. Nếu không thông báo, người lao động có thể bị tạm dừng hưởng; không thực hiện thông báo trong 3 tháng liên tục là một trong các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp. Việc chậm hoặc bỏ lỡ thông báo có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ chi trả tiếp theo.

Giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động (Ảnh: Báo Cao Bằng).

Kinh nghiệm thực tế và những điểm lưu ý tránh mất quyền lợi

Trong quá trình nhận trợ cấp, người lao động cần đặc biệt chú ý hai tình huống: không đến nhận quyết định hưởng đúng thời hạn và không đến nhận tiền sau khi kết thúc thời gian hưởng.

Với hồ sơ nộp trực tiếp, nếu quá 3 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu hẹn trả kết quả mà người lao động không đến nhận quyết định hưởng, người lao động được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp. Sau đó, tổ chức dịch vụ việc làm công thực hiện thủ tục trình Giám đốc Sở Nội vụ hủy quyết định theo thời hạn quy định tại Nghị định 374/2025/NĐ-CP. Đây không phải là trường hợp cứ quá 3 ngày thì quyết định tự động bị hủy ngay.

Trường hợp người lao động đã hết thời hạn hưởng theo quyết định nhưng sau 3 tháng vẫn không đến nhận tiền và không thông báo bằng văn bản cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng, người lao động được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp. Khi đó, tổ chức dịch vụ việc làm công xem xét, trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Để tra cứu tình trạng hồ sơ, quyết định hưởng và thông tin liên quan, người lao động nên sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia, ứng dụng VssID hoặc các kênh chính thức của cơ quan bảo hiểm xã hội và tổ chức dịch vụ việc làm công. Người lao động không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin định danh cho cá nhân tự xưng hỗ trợ nhận trợ cấp.

Câu hỏi thường gặp về nhận trợ cấp thất nghiệp

1. Tiền trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên được nhận khi nào?

Không mặc định là trong 5 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nhận quyết định. Theo Nghị định 374/2025/NĐ-CP, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn nhận quyết định hưởng trợ cấp. Vì vậy, người lao động cần theo dõi thời hạn nhận quyết định ghi trong phiếu hẹn và hướng dẫn của tổ chức dịch vụ việc làm công.

2. Có bắt buộc phải có tài khoản ngân hàng để nhận tiền trợ cấp thất nghiệp không?

Không nên coi tài khoản ngân hàng là điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động cần cung cấp thông tin và lựa chọn phương thức nhận tiền theo hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm xã hội nơi thực hiện chi trả. Nếu chưa có tài khoản hoặc muốn thay đổi phương thức nhận, hãy liên hệ cơ quan này để xác nhận cách thức đang áp dụng.