Theo hướng dẫn về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, có 21 tỉnh thành chi trả khoản này qua tài khoản cá nhân vào ngày làm việc đầu tiên của tháng; đồng thời 13 tỉnh thành chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng.

Như vậy, các tỉnh, thành chi trả qua tài khoản vào ngày làm việc đầu tiên của tháng - ngày 1/12 (thứ ba): Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Gia Lai, An Giang.

Các tỉnh, thành chi trả qua tài khoản vào ngày làm việc thứ 2 của tháng - ngày 2/12 (thứ tư): Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp.

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và tuổi nghỉ hưu thì được hưởng lương hưu.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Như vậy, tuổi nghỉ hưu của người lao động nam năm 2027 là 61 tuổi 9 tháng, còn lao động nữ là 57 tuổi 4 tháng.

Bên cạnh quy định về tuổi nghỉ hưu trong điều kiện làm việc bình thường, theo Bộ luật Lao động, người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

Còn người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định.

Đồng thời, căn cứ tại Phụ lục 1 lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường gắn với tháng, năm sinh tương ứng ban hành kèm Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về bảng tính tuổi nghỉ hưu theo năm sinh thì chi tiết bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu của lao động nam theo năm sinh 2027 mới nhất như sau:

Bảng tra cứu thời điểm nghỉ hưu năm 2027 đối với lao động nữ:

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên.

Như vậy, điều kiện hưởng lương hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường năm 2027 khi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo đúng quy định (lao động nam đủ 61 tuổi 9 tháng; lao động nữ đủ 57 tuổi 4 tháng).