Ngày 7/11, tại phường Đông Hải, Công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị Bộ Công an tổ chức triển khai lấy mẫu ADN người thân để tìm hài cốt Nguyễn Văn Lượm - nguyên mẫu nhân vật “chú bé loắt choắt” trong bài thơ cùng tên của nhà thơ Tố Hữu.

Hai người thân được lấy mẫu ADN là bà Nguyễn Thị Toàn (63 tuổi), ông Nguyễn Thanh Sơn (59 tuổi), cùng sống ở phường Đô Vinh, Khánh Hòa, là em cùng cha khác mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm.

Bà Toàn và ông Sơn (đeo kính) điền thông tin cá nhân vào biểu mẫu phục vụ hoạt động lấy mẫu ADN (Ảnh: Nguyễn Văn).

Hoạt động này nhằm thu thập, lưu trữ thông tin di truyền, phục vụ công tác đối chiếu, tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa những người đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc trở về với gia đình, quê hương.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm (1932-1947, tên khai sinh Nguyễn Thanh) hiện được gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn thờ cúng tại phường Đô Vinh.

Tên tuổi của liệt sĩ Lượm gắn liền với bài thơ cùng tên của nhà thơ Tố Hữu, trong đó có những câu thơ quen thuộc: "Chú bé loắt choắt/Cái xắc xinh xinh/Cái chân thoăn thoắt/Cái đầu nghênh nghênh/Ca-lô đội lệch/Mồm huýt sáo vang/Như con chim chích/Nhảy trên đường vàng…".

Lấy mẫu ADN ông Nguyễn Thanh Sơn (em liệt sĩ Lượm) (Ảnh: Nguyễn Văn).

Trong bản tự khai năm 1977, ông Nguyễn Tuất (cha liệt sĩ Lượm) cho biết bản thân từng là hộ tống viên bưu điện, công tác tại Bưu điện Quy Nhơn, Bưu điện Nha Trang, sau đó chuyển đến Bưu điện Ninh Hòa và Bưu điện Phan Thiết.

Từ năm 1927 đến năm 1943, ông Tuất làm việc tại Quy Nhơn. Trong thời gian này, ông kết hôn và sinh người con trai đầu lòng là Nguyễn Văn Lượm.

Năm 1943, ông chuyển công tác vào Nha Trang, đưa gia đình đi cùng. Ông Lượm theo cha vào Nha Trang và tiếp tục học tập tại đây trong 2 năm.

Theo nội dung bản tự khai, ông Tuất cho biết con trai rời gia đình đi hoạt động cách mạng trong khoảng năm 1945-1946. Tuy nhiên, phải sau năm 1975, ông mới biết tin con đã hy sinh.

"Năm 1945 đến 1946, con tôi (tức Nguyễn Văn Lượm) hoạt động tại Nha Trang và thoát ly từ ngày ấy. Tôi không nhận được tin tức chi cả. Mãi đến ngày giải phóng hoàn toàn thì em ruột tôi là Nguyễn Trọng Quảng, cán bộ về hưu… mang Bằng Tổ quốc ghi công ngày 5/5/1958, đề tên liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm về cho tôi", ông Tuất viết trong bản nhận tự khai.

Di ảnh liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm (Ảnh: Trung Thi).

Bà Nguyễn Thị Toàn cho biết thời gian qua, bà cùng các anh chị em đã nỗ lực tìm kiếm phần mộ của anh Lượm nhưng chưa có kết quả. Nay, khi nhà nước triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, gia đình mong muốn được lấy mẫu ADN để phục vụ công tác này.

Trước nguyện vọng của gia đình, cơ quan chức năng đã tổ chức lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ để bổ sung dữ liệu, phục vụ việc đối chiếu khi tìm thấy các hài cốt chưa xác định được danh tính.